Superchief ouvre la toute première galerie consacrée à l’art NFT à New York

L’adoption généralisée des jetons non fongibles ne semble pas ralentir de sitôt que la toute première galerie d’art consacrée uniquement à l’art soutenu par NFT a ouvert ses portes à New York.

Superchief, un collectif d’artistes qui exploite des galeries à New York et à Los Angeles, a annoncé le lancement de la nouvelle galerie dans le quartier d’Union Square. La galerie présentera des NFT via une collaboration avec Blackdove, un fabricant d’écrans d’affichage d’art numérique haute résolution.

La première exposition, intitulée «Season One Starter Pack» (peut-être un clin d’œil au croisement culturel du jeu vidéo / art numérique) jette un large réseau, mettant en vedette plus de 300 artistes. Chacun des artistes mettra aux enchères un NFT unique de son travail exposé, ainsi qu’une goutte de 72 tirages. La galerie acceptera la crypto-monnaie ainsi que les paiements par carte de crédit.

L’exposition rejoint une série de «toutes premières» revendications douteuses de diverses galeries et musées du monde entier désireux d’afficher des travaux basés sur la NFT – douteux car les Cryptopunks étaient exposés dans des galeries dès 2017, et des pionniers comme Kevin Abosch ont exposé l’art basé sur la blockchain bien avant que les NFT ne soient même un concept.

Le musée russe de l’Ermitage accueillera une exposition NFT qui inclura des œuvres d’artistes comme Abosch, et vendredi, un musée à Pékin a ouvert ce qu’il prétendait être la première exposition NFT «majeure».

De même, le critique, collectionneur et artiste Kenny Schacter prévoit une double exposition physique et virtuelle à la galerie allemande Nagel Draxler le 9 avril, peut-être une première mondiale, qui se déroulera simultanément au Metaverse au Museum of Crypto Art et au Museum of Art numérique contemporain.

La frénésie des institutions fait suite à une série désormais légendaire de titres de la NFT au cours des derniers mois. Autrefois considéré comme une niche technique, les NFT sont maintenant apparemment partout – même aux nouvelles du soir. De même, les principales publications médiatiques qui ont traditionnellement ignoré entièrement la blockchain couvrent désormais les NFT, en partie à cause des sommes d’argent absurdes qui affluent dans l’espace. Ce mois-ci, la légendaire maison de vente aux enchères Christie’s a vendu une œuvre de l’artiste numérique Beeple pour plus de 69 millions de dollars.