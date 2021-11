Superdrug lance un service de consultation sur la contraception

Cela ne coûte que 5 £ et les questions de suivi sont gratuites (Photo: .)

Déterminer quelle méthode de contraception vous convient peut être un champ de mines.

Cela peut être un processus d’essais et d’erreurs, car certaines personnes trouvent que certaines options leur laissent des effets secondaires néfastes, comme la pilule contraceptive qui a longtemps été liée à une mauvaise santé mentale chez certains utilisateurs.

Pendant ce temps, Superdrug a rendu ses services de pharmacie à la fois plus inclusifs et informatifs pour éliminer certaines de ces conjectures.

Récemment, ils ont lancé un service gratuit de consultation de la peau pour aider les gens à faire face à des affections telles que l’acné et l’eczéma.

Maintenant, ils ouvrent la conversation sur la contraception avec un service de consultation en ligne sur la contraception, pour aider les gens à faire des choix éclairés et personnalisés.

Au cours de la consultation, les personnes découvriront les différentes options disponibles et les considéreront en fonction de leurs besoins personnels.

Il vise à encourager les 55% de personnes qui souffrent d’effets secondaires indésirables de la contraception à repenser leurs options et à prendre des mesures.

Une nouvelle recherche menée par Superdrug a révélé que les effets secondaires indésirables couramment ressentis incluent la prise de poids (24 %), les sautes d’humeur (24 %), la réduction de la libido (18 %), les maux de tête (16 %) et la dépression (13 %).

Près d’un quart n’en savent pas assez sur les autres options qui pourraient leur convenir mieux.

Parmi les personnes interrogées, 14% souhaiteraient avoir changé de méthode des années plus tôt qu’elles ne l’ont fait.

L’étude a également révélé que 30% des personnes au Royaume-Uni utilisent leur contraception actuelle depuis plus d’une décennie.

Il est peut-être temps de voir ce qu’il y a d’autre.

Superdrug propose actuellement 33 choix de contraception différents et les médecins en ligne s’efforceront de produire un «plan contraceptif personnalisé».

Que vous soyez novice en matière de contraception ou que vous cherchiez à passer à quelque chose de différent, le service est ouvert à tous.

Les gens peuvent également discuter de problèmes tels que l’acné, les règles abondantes et les douleurs menstruelles, qui peuvent parfois être aidés par une contraception spécifique.

Le Dr Sara Kayat déclare : « L’accès à la contraception est fondamental pour le bien-être des personnes.

« Ce nouveau service de consultation sur la contraception Superdrug offre d’autres options pour réaliser leurs choix en matière de reproduction de manière efficace et rapide, dans le but de supprimer tous les obstacles qui pourraient bloquer leur chemin vers la réalisation de leurs objectifs de santé reproductive. »

Le service de consultation sur la contraception coûte 5 £ et les patients peuvent envoyer gratuitement un message à Superdrug Doctors après le service de consultation s’ils ont des questions supplémentaires.

