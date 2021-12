Superdry lance un programme offrant un soutien financier au personnel des minorités ethniques

« Nous voulons attirer les meilleurs candidats et nous ne voulons pas que les obstacles financiers soient un obstacle à l’embarquement dans une carrière avec nous. » // Superdry lance The Growing Futures Programme, dans le but de soutenir les candidats issus de minorités ethniques // Les candidats éligibles peuvent soumettre une candidature pendant la phase d’entretien

Superdry a lancé un nouveau programme d’emploi pour surmonter les obstacles financiers qui peuvent empêcher les candidats issus de minorités ethniques d’occuper des postes dans l’entreprise.

Le programme Growing Futures offre un soutien aux candidats issus de minorités ethniques qui se voient proposer un emploi au siège social du détaillant à Cheltenham, s’il existe des obstacles financiers qui les dissuaderaient d’accepter un poste.

Les candidats éligibles peuvent soumettre une candidature au stade de l’entretien, le détaillant affirmant qu’il s’attend à ce que ceux qui recherchent un poste dans l’entreprise recherchent et identifient les implications financières de l’adhésion à l’équipe Superdry à Cheltenham et fournissent ces détails dans la candidature.

Les RH évalueront ensuite les candidatures au programme et le soutien ne sera disponible que si les candidats réussissent à décrocher un poste chez Superdry.

« La diversité coule dans notre sang. Notre définition de la diversité est « des perspectives uniques ». Parce que nous connaissons plus de perspectives, plus nos compétences, expériences, talents et capacités sont larges et diversifiés, meilleures sont les décisions », a déclaré Superdry dans un communiqué en ligne.

« Plus les décisions sont bonnes, meilleure sera l’expérience de nos consommateurs et plus notre marque deviendra grande.

« En tant qu’entreprise mondiale, nous nous engageons à attirer, y compris, à responsabiliser et à développer nos collègues, quelles que soient leur culture, leurs croyances et leurs antécédents. Nous ne sommes pas une entreprise traditionnelle. Nous ne limitons pas la définition des différences à la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion, les handicaps, l’âge ou l’orientation sexuelle. Notre définition est plus large et plus globale car nous pensons qu’elle est plus pertinente dans la société d’aujourd’hui.

« La diversité et l’inclusion sont un pilier fondamental pour Superdry. Ce n’est pas quelque chose que nous disons à l’improviste – nous le soulignons par l’action et l’engagement.

« Nous voulons attirer les meilleures personnes et nous ne voulons pas que les obstacles financiers soient un obstacle à l’embarquement dans une carrière chez nous.

« Tout ne peut pas être réglé avec un soutien financier, mais le programme Growing Futures est l’une des nombreuses initiatives de D&I dans lesquelles nous sommes engagés chez Superdry, et nous pensons qu’il s’agit d’une étape importante pour nous permettre de puiser dans le plus large bassin de talents pour les rôles que nous cherchons à remplir.

