Superfan Episodes ‘pour la saison 2 maintenant en streaming sur Peacock

Le déploiement lent des épisodes de Superfan de Peacock de The Office s’est poursuivi cette semaine avec la saison 2. Lorsque The Office est arrivé sur Peacock plus tôt cette année, le service a célébré avec des coupes prolongées de chaque épisode de la saison 3. Le plan était de publier éventuellement des coupes plus longues de chaque épisode unique de chaque saison. En avril, Peacock a finalement élargi la sélection avec la sortie des épisodes de Superfan de la saison 1. Maintenant, trois mois plus tard, Peacock est de retour avec la saison 2.

Meilleure offre du jour Vous n’irez plus jamais à la plage sans cette couverture de plage miracle – elle est imperméable et résistante au sable ! Prix ​​catalogue : 21,99 $ Prix : 18,69 $ Vous économisez : 3,30 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme pour les saisons précédentes, il existe des épisodes de Superfan pour chaque épisode de la saison 2. De nombreux épisodes durent plus de 30 minutes, y compris les favoris des fans tels que The Dundies, Drug Testing et Casino Night. De plus, comme le note NBC, l’épisode classique des Jeux olympiques de bureau contient de nouvelles images juste à temps pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Voici un extrait inédit de la saison 2 :

Comme nous l’avons dit en avril, la plupart des gens n’ont pas besoin d’excuses supplémentaires pour revoir The Office. C’est l’un des spectacles les plus bingeables jamais réalisés. Cela dit, ces épisodes de Superfan de The Office ajoutent plus que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Sans les limitations strictes d’un programme télévisé, l’équipe peut en ajouter autant ou aussi peu qu’elle le souhaite. C’est pourquoi la durée de chaque épisode varie tellement. De plus, vous allez voir des choses dans ces épisodes qui n’ont jamais été vues ailleurs.

The Office: les épisodes de Superfan sont derrière un paywall

Peacock propose un niveau gratuit financé par la publicité, mais seules les deux premières saisons de The Office sont disponibles gratuitement. Si vous vous inscrivez à Peacock Premium à 4,99 $ par mois ou à Peacock Premium Plus à 9,99 $ par mois, vous pouvez diffuser les neuf saisons de The Office, et vous avez également accès à un tas de fonctionnalités spéciales, y compris les épisodes de Superfan pour les trois premiers saisons du spectacle.

Si vous envisagez de vous abonner à The Office: Superfan Episodes, découvrez tout le reste à venir à Peacock en juillet. Le service commence à accumuler une solide liste de contenus originaux.

Meilleure offre du jour Vente flash : les AirPods Pro sont de retour au prix le plus bas d’Amazon en 2021 depuis Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission