Supergirl a laissé de côté une scène clé d’Alex et les fans sont énervés

Personnellement, je me demande comment la scène pour Alex et Kelly ne s’est pas produite d’une manière ou d’une autre. De toute évidence, la première de Supergirl a préparé le terrain pour la révélation, mais peut-être y a-t-il une scène qui a été coupée à la dernière minute ou qui n’a pas pu être filmée en raison des protocoles et de la programmation COVID? C’est certainement une tache sur une saison 6 qui a pris un bon départ, bien qu’en fin de compte, s’il s’agit du pire faux pas de la série lors de sa dernière saison, les fans devraient se considérer chanceux.