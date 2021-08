“Supergirl”: Melissa Benoist dit au revoir

La production est officiellement terminée pour la dernière saison de Supergirl. Sur Instagram, Supergirl elle-même, Melissa Benoist, a marqué l’occasion en partageant une photo du tournage. Il a été initialement rapporté en septembre que la saison 6 de Supergirl, qui est actuellement diffusée, serait la dernière de la série.

Benoist a posté une photo d’elle posant avec deux de ses co-stars, Chyler Leigh et David Harewood, vendredi. Dans sa légende pour le post, l’acteur a reconnu que la production s’était terminée sur la série CW. Elle a également exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont travaillé sur la série au cours des six dernières saisons. Benoist a écrit: “Merci pour ces 6 années incroyables – le casting qui est devenu une famille, tous ceux qui ont travaillé sur la série, vous tous qui nous avez regardés semaine après semaine.”

Supergirl a été créée à l’origine sur CBS en 2015. L’émission a été transférée à The CW pour la saison 2, où elle est restée pour le reste de sa diffusion. La série de bandes dessinées met en vedette Benoist, Leigh, Harewood, Katie McGrath, Nicole Maines, Jesse Rath, Andrea Brooks et Azie Tesfai. À l’époque où il a été annoncé que Supergirl se terminerait après la saison 6, Benoist est allé sur Instagram pour partager ses réflexions. À l’époque, elle avait écrit un long message aux fans de la série, les remerciant d’avoir suivi ce voyage au cours des dernières années.

“Dire que ce fut un honneur de représenter ce personnage emblématique serait un euphémisme”, a-t-elle écrit sur Instagram à côté d’une photo d’elle dans son costume emblématique de Supergirl. “Voir l’impact incroyable que la série a eu sur les jeunes filles du monde entier m’a toujours laissée humiliée et sans voix.” Elle a ajouté: “Elle a eu cet impact sur moi aussi. Elle m’a appris une force que je ne savais pas que j’avais, pour trouver de l’espoir dans les endroits les plus sombres, et que nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis. Ce qu’elle représente pousse à tous d’être meilleurs. Elle a changé ma vie pour le mieux, et je lui en suis éternellement reconnaissant. “

En plus de partager sa gratitude, Benoist a également taquiné ce que les fans peuvent attendre de la conclusion inévitable de la saison 6. Selon l’acteur, le spectacle va se terminer de façon « helluva ». Elle a poursuivi: “Je suis tellement excitée que nous puissions planifier la conclusion de ce voyage incroyable, et j’ai hâte que vous voyiez ce que nous avons en réserve. Je promets que nous allons en faire une sacrée dernière saison. el mayara.”