Supergirl vient-elle de tuer un personnage préféré des fans ? L’acteur répond

Si Thomas Lennon n’est pas au courant de ce qui est arrivé à Mxy, et n’est vraiment pas méfiant, alors les fans devront s’appuyer sur les derniers épisodes de Supergirl pour la réponse. La saison est terminée et Lennon a qualifié l’apparition de son “chanson du cygne”, ce qui signifierait probablement que c’est la dernière fois que nous le verrons et qu’il ne sait vraiment pas si la survie de son personnage a été assurée d’une manière ou d’une autre. . Dans l’épisode, Nia a suggéré qu’il était possible que Mxy soit simplement piégé à l’intérieur du cristal, ce qui pourrait donner de l’espoir aux fans de Supergirl qu’il s’en soit sorti.