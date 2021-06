Supergrass et Sons Of Kemet ajoutés à la facture du festival Latitude 2021

Supergrass et Sons Of Kemet font partie d’une multitude de nouveaux groupes ajoutés à la programmation 2021 du Latitude Festival, après avoir confirmé qu’il ira de l’avant le mois prochain.

Plus tôt cette semaine, le patron des festivals Melvin Benn a déclaré qu’il était “très confiant” que le festival se déroulerait cette année, ce qui en fera le premier grand festival britannique à avoir lieu après la suppression de toutes les restrictions de verrouillage.

L’événement de quatre jours, qui devrait être présenté par Bastille, Bombay Bicycle Club, Wolf Alice et The Chemical Brothers, devrait avoir lieu à Henham Park dans le Suffolk du 22 au 25 juillet – trois jours après que le gouvernement s’y attend. loin de toutes les mesures de confinement.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé la semaine dernière (14 juin) que l’assouplissement des restrictions sur les coronavirus – initialement prévu pour le 21 juin – serait retardé d’un mois au 19 juillet.

Au fur et à mesure que la confirmation arrive, le festival a ajouté Supergrass, Sons Of Kemet, Villagers et plus encore à la facture Latitude 2021. Visitez l’événement site officiel pour plus d’informations.

“Je vous ai promis une mise à jour avant la fin de la semaine et Dieu merci, je suis capable de le faire”, a déclaré Benn dans un communiqué concernant les plans du festival pour aller de l’avant avec son édition 2021.

“Cela fait une longue semaine après l’annonce du Premier ministre lundi et bien que j’aie été déçu par les conséquences immédiates de la déclaration, à la réflexion, je pense que cela donne en fait beaucoup plus de certitude que Latitude pourra se produire que s’il avait desserré les choses lundi. parce que le pays aura étranglé la capacité de la variante à se propager davantage grâce à une vaccination accrue que si nous avions ouvert complètement lundi prochain.

« Donc, pendant une grande partie de la semaine, j’ai été en conversation avec le gouvernement sur Latitude en particulier et je suis très confiant après ces pourparlers que Latitude sera autorisé à aller de l’avant. Il y aura plus de détails sur les détails la semaine prochaine, mais dans cet esprit, nous annoncerons encore plus d’artistes et de fractionnements de journée demain comme une démonstration de ma confiance.

Il a conclu : « Plus de détails suivront, mais nous vous tiendrons au courant à 100 % à chaque étape du processus. Nous sommes très excités – c’est vraiment en train de se produire !

Le week-end dernier, le premier festival de camping au Royaume-Uni depuis la pandémie de COVID-19 s’est déroulé avec succès sous la forme du pilote de téléchargement.

L’événement de 10 000 places a été titré par Bullet For My Valentine, Frank Carter & The Rattlesnakes et Enter Shikari et a vu le légendaire festival de rock faire un retour à petite échelle pour un pilote de camping de trois jours dans le cadre de la recherche en cours sur le retour en toute sécurité de la musique live.