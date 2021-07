Supergrass remplace Richard Ashcroft en tête d’affiche des tramways 2021

in

Le Tramlines Festival de Sheffield a annoncé que Super-herbe sera la tête d’affiche du festival de ce mois-ci, en remplacement de Richard Ashcroft.

Hier, 5 juillet, La Verve l’ancien leader a annoncé qu’il se retirerait de sa performance principale lors de l’événement en raison de son statut d’événement test dans le cadre du programme de recherche sur les événements (ERP) du gouvernement. “J’avais informé mon agent il y a des mois que je ne jouerais pas de concerts avec des restrictions”, a déclaré Ashcroft dans un communiqué.

Dans une nouvelle déclaration, Tramlines a annoncé les détails du changement de line-up, écrivant : « Suite à la décision de Richard Ashcroft de ne pas nous rejoindre à Tramlines 2021, nous sommes ravis de vous faire savoir que les incroyables Supergrass sont vos nouvelles têtes d’affiche du dimanche !

“Nous sommes également ravis d’annoncer qu’un DERNIER lot de billets week-end et jour sera disponible vendredi à midi dans le cadre de notre revente – ceux-ci voleront absolument et ne seront disponibles que pour les personnes inscrites sur notre liste d’attente.”

Les tramways auront lieu à Hillsborough Park à Sheffield le week-end du 23 au 25 juillet, mettant également en vedette The Streets et Royal Blood. Le festival a également déclaré que les fans achetant spécifiquement des billets Tramlines pour voir Ashcroft pourront demander un remboursement en envoyant un e-mail à customerservices.gigantic.com avant midi le jeudi 8 juillet. Visitez le site de l’événement. site officiel pour plus d’informations.

Les premières étapes de l’ERP ont vu le public assister à un week-end d’événements à Liverpool, aux BRIT Awards et au Download Festival pour enquêter sur la sécurité des grandes foules revenant aux événements après la pandémie de coronavirus.

Le mois dernier, un retard de quatre semaines à la suppression de toutes les restrictions COVID restantes en Angleterre (maintenant prévue pour le 19 juillet) a entraîné l’annulation de Truck Festival, Kendal Calling et WOMAD, avec Y Not maintenant ajouté à cette liste.

Les événements annulés ont cité le manque d’assurance gouvernementale et de conseils de sécurité sur la façon de fonctionner après le coronavirus comme raison de débrancher la prise. On pense que plus de la moitié des festivals britanniques d’une capacité minimale de 50 000 personnes ont maintenant été annulés cette année en raison de l’incertitude persistante.