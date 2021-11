Supergroupe Motown : Les Supremes rejoignent les tentations

C’était une équipe de rêve : prenez le groupe féminin le plus titré de Motown, le plus grand groupe masculin du label et réunissez-les sur un album. Le résultat a été un record qui a dépassé le classement R&B, puis a passé un mois au n ° 1 au Royaume-Uni. Les Suprêmes et les tentations étaient ensemble sur disque, et dans les charts, pour la première fois le 30 novembre 1968.

Le titre était peut-être moins accrocheur, mais Diana Ross & The Supremes Join The Temptations était tout à fait le succès que Motown aurait espéré en réunissant ces deux noms géants. L’album faisait partie d’un calendrier de sortie presque étonnamment prolifique pour les deux groupes à la fin de 1968. Juste une semaine plus tard, les Supremes ont sorti leur propre nouveau LP studio, Love Child, et dans le mois, il y a eu une autre collaboration avec les Tempts sous la forme du TCB bande originale spéciale de la télévision.

Curieusement, la première combinaison des deux groupes a été incorrectement répertoriée dans les charts Billboard pour ses deux premières apparitions en tant que « Diana Ross Joins The Temptations and the Supremes », présageant peut-être involontairement son départ du trio féminin à la fin de 1969. L’album visait sans vergogne le public le plus grand public possible, composé entièrement de versions de couverture; beaucoup provenaient d’autres artistes de la Motown, tels que Marvin Gaye‘s « Essayez-le bébé » et les miracles‘ « Je vais essayer quelque chose de nouveau. »

Le single principal était la version combinée des deux groupes de « I’m Gonna Make You Love Me », sorti quelques semaines après l’album et un important succès n°2 dans les charts pop et R&B américains. Il a également atteint le n ° 3 en Grande-Bretagne et a aidé l’album à se hisser au n ° 1 en février 1969, où il a joui d’un règne d’un mois.

Tout cela aussi, dans le sillage immédiat du départ des Tentations de David Ruffin, un coup potentiellement majeur que le groupe a pris dans la foulée en le remplaçant par Dennis Edwards. Il a fait ses débuts en enregistrement avec Diana Ross & The Supremes Join The Temptations.

L’album a fait sa première apparition dans les charts américains, jusqu’à la 200e place, mais a gagné 143 places spectaculaires à la 57e au cours de sa deuxième semaine. Au dernier palmarès de l’année, il était déjà n°13, alors que l’album TCB faisait ses débuts et aidait les Supremes à terminer 1968 avec pas moins de cinq albums dans le Top 200.

La première collaboration a culminé au n ° 2 du classement américain le 11 janvier, date à laquelle TCB lui-même augmentait rapidement, sans parler du fait que Love Child atteindrait le n ° 14 peu de temps après. TCB a continué à grimper et a atteint la première place du Billboard 200 début février, dans une période de domination des charts d’albums à laquelle même Motown avait rarement été témoin.

