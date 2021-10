Superjoint est « terminé »: « Nous ne voulons plus le faire »

SUPERJOINT guitariste Jimmy Bower dit que le groupe est « fini » pour de bon.

SUPERJOINTle dernier album de, « Pris dans les rouages ​​de l’application », sorti en novembre 2016 via le chanteur Philippe Anselme‘s Housecore une maison de disque. Depuis, Anselme et bassiste Stephen Taylor se sont concentrés principalement sur Anselme‘s PHILIP H. ANSELMO & LES ILLEGAUX projet solo, qui sort son deuxième album, « Choisir la maladie mentale comme une vertu », en 2019.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Pierre Gutiérrez de Rock Talks s’il y a des mises à jour sur SUPERJOINTles activités futures de, Tonnelle mentionné: « SUPERJOINTc’est fait, mec. » Quand Gutiérrez pressé Tonnelle à savoir s’il veut dire que le groupe est fait « pour de bon », Jimmy a répondu: « Uh huh. Nous ne voulons plus le faire. Nous nous sommes remis ensemble, avons fait un nouvel album et nous avons tourné pendant, genre, deux ou trois ans. Et c’est tout. [Philip and Stephen are] en se concentrant sur LES ILLEGAUX et je fais DIEU DES YEUX. »

Tonnelle‘un commentaire arrive plus d’un an après Taylor a dit qu’il n’avait « aucune idée » si SUPERJOINT ferait plus de musique ou de tournée à nouveau.

« Je pense que la réponse [to ‘Caught Up In The Gears Of Application’] était un peu moins que prévu, peut-être », Stéphane a déclaré lors d’une apparition en août 2020 sur le « Pas ces deux putains de gars » Podcast. « Je ne sais pas si le disque a fonctionné aussi bien qu’ils l’avaient prévu. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je suppose qu’il a reçu un accueil mitigé, et nous n’avons tout simplement jamais développé un autre. Et Jimmy commencé à faire DIEU DES YEUX, et puis nous avons continué avec le ILLEGAUX, puis nous avons commencé à écrire le EN MINEUR des trucs, qui sont essentiellement les mêmes personnes – qui tournent simplement vers différents groupes. «

Demandé si SUPERJOINT – qui s’appelait autrefois RITUEL SUPERJOINT – est « à la retraite pour le moment », Stéphane a répondu: « Je ne suis pas sûr. Ne dis jamais jamais, mec. Mais nous n’avons rien écrit ni discuté de tout ça. Je ne sais pas si c’est un problème mort ou non, mec. Je ne peux vraiment pas dire. Je n’en ai aucune idée.

De retour en juin 2019, Anselme Raconté Métal Souterrain qu’il n’avait pas « vraiment envie de faire SUPERJOINT plus. »

« Pris dans les rouages ​​de l’application » a été enregistré à Philippele studio de la Nouvelle-Orléans, Repaire de Nodferatu et a été produit par Anselme et Stéphane Berrigan. L’effort a été maîtrisé par Scott Hull (SAIGNEMENT DE NEZ AGORAPHOBE, DESTRUCTEUR DE PORCS) à Sons viscéraux.

SUPERJOINTla gamme la plus récente de s comprenait des guitaristes Kevin Bond (INVERSION DU CHRIST, ARTIMUS PYLEDRIVER) et Jimmy Bower (VERS LE BAS, DIEU DES YEUX), le batteur José Manuel González (GUERRIER, PHILIP H. ANSELMO & LES ILLEGAUX) et bassiste Stephen Taylor (PHILIP H. ANSELMO & LES ILLEGAUX, TISSÉ À LA MAIN, 16 CHEVAL DE PUISSANCE).

Anselme Raconté Décibel magazine qui SUPERJOINT a été contraint de laisser tomber le « RITUEL » de son nom était » parce qu’il y a une sangsue suceuse de sang là-bas qui a profité d’une situation. Mais nous sommes également tous coupables d’avoir signé un document qui contient essentiellement une clause d’extinction nulle, ce qui signifie que cette personne est au courant d’une réduction de toute somme d’argent.RITUEL SUPERJOINT‘ rendrait. Par conséquent se débarrasser de la ‘RITUEL,’ revenant en tant que SUPERJOINT, et éliminer ce cancer. »



