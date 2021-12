Superlatifs de la ville natale, favoris de la mode et questions persistantes

abc

Juliet et Callie font des prédictions pour les derniers épisodes de la saison de Michelle

Juliet et Callie discutent de l’épisode de The Bachelorette de cette semaine. Ils décident des superlatifs de rendez-vous (12h08), discutent de leurs favoris mode de la semaine (32h06) et réfléchissent à leurs plus grandes questions persistantes sur les derniers épisodes de Michelle (40h00).

Animatrice : Juliette Litman

Invité : Callie Curry

Producteur : Devon Manze

