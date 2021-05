Superman de Henry Cavill fait son retour triomphant dans Sweet Man Of Steel 2 Fan Art

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Le DC Extended Universe est connu pour garder le public sur ses gardes, et la récente sortie de Snyder Cut n’a certainement pas fait exception. Il y a une tonne de questions sur l’avenir de la franchise, y compris si Henry Cavill reviendra ou non en tant que Superman. Alors que les fans attendent des nouvelles sur ce front, certains fan art de Man of Steel 2 imaginent son retour triomphant sur grand écran.