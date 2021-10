‘Superman’ Dirk Kuyt était le spécialiste du gros gibier de Liverpool qui a marqué un célèbre triplé contre Manchester United, a été qualifié de ‘scouse b ******’ par 60 000 fans à Old Trafford et a été ‘presque tué’ par Peter Crouch

Si 60 000 personnes vous traitaient toutes de « Scouse b****** » à l’unisson, la première réaction serait la peur et l’intimidation.

Pas pour Dirk Kuyt.

Kuyt est l’un des chevaux de bataille légendaires de la Premier League

Kuyt pose avec le ballon du match après avoir réussi un triplé contre United

Pour Kuyt, ce fut l’un des moments les plus fiers de sa carrière.

« Vous savez que j’ai joué pendant six ans pour Liverpool, c’était le meilleur moment de ma vie », a déclaré l’as de Feyenoord à l’époque après que Steven Gerrard a quitté Liverpool en 2016.

« Et la semaine dernière, nous avons joué contre Manchester United… une chose s’est produite pendant le match.

« Les 60 000 supporters ont crié contre moi et ils ont crié : ‘You Scouse b****** !’ Normalement, quand les rivaux vous crient dessus, ce n’est pas la meilleure chose qui puisse vous arriver, mais en fait, cela me rendait fier. Je me sentais fier d’être un Scouser adopté.

« Parce que pour moi, les Scousers sont de bonnes personnes. Des gens qui travaillent dur, des gens engagés, des gens qui n’abandonnent jamais.

Kuyt a parlé de sa fierté d’être un Scouser accepté à son retour à Old Trafford avec Feyenoord en 2016

Il est devenu un pilier du XI de Liverpool aux côtés du skipper Steven Gerrard

Ce n’est pas souvent qu’un véritable bourreau de travail se présente en Premier League, mais de 2006 à 2012, Kuyt a incarné le terme.

Le Néerlandais était probablement l’un des travailleurs les plus acharnés que l’élite ait vus, ne laissant aucun ballon non chassé chaque fois qu’il mettait le pied sur le terrain.

C’est pourquoi il est devenu un membre inestimable de l’équipe de Liverpool de Rafael Benitez, qui semblait à nouveau s’imposer comme l’un des clubs d’élite anglais.

Alors que les ailiers flashy de l’ère moderne de la Premier League comme Eden Hazard et Mohamed Salah peuvent être plus agréables à regarder, le peu orthodoxe Kuyt était unique à sa manière.

Le Néerlandais n’arrêtait tout simplement pas de courir

Ailier sans les attributs naturels d’un, il s’est avéré extrêmement efficace pour les Reds après avoir signé de Feyenoord pour 7 millions de livres sterling en 2006, en particulier dans les grands matchs.

Il n’a eu aucune finition mortelle comme Salah et aucune capacité à battre trois ou quatre joueurs comme Hazard, mais a quand même réussi à enregistrer un taux de frappe plus que raisonnable d’un but tous les quatre matchs.

Son triplé contre Man United en 2011 – probablement le pire triplé jamais marqué avec une distance cumulée de moins de six mètres – lui donnera à jamais un statut emblématique auprès des fidèles d’Anfield.

Aidé par le génie de Luis Suarez, qui avait signé pour le club cinq semaines auparavant, le Néerlandais a frappé deux fois en première mi-temps et une fois de plus après la pause pour devenir le premier Rouge à marquer un triplé contre Man United depuis l’exploit de Peter Beardsley en 1990. .

Kuyt était comme Superman pour Liverpool dans les grands matchs, marquant cinq fois contre Everton, quatre contre Arsenal, quatre contre Manchester United et trois fois contre Chelsea à une époque où la rivalité des Reds contre les Londoniens était l’une des plus importantes d’Angleterre.

Et il a également fait écho à ses exploits sur le terrain, alors qu’il s’habillait en héros légendaire une fois dans son temps libre.

Avec juste une Coupe de la Ligue à son actif à Anfield, Kuyt pourrait tenter sa chance pour se faire appeler une légende de Liverpool.

Une chose qu’il peut également revendiquer, cependant, est presque d’être tué par Peter Crouch avant la défaite finale de Liverpool en Ligue des champions contre l’AC Milan en 2007.

Dans une interview avec Four Four Two en 2017, Crouchy a incroyablement révélé qu’il avait presque fait rater à Kuyt la pièce maîtresse d’Athènes, que Milan a remporté 2-1.

« Je pense que c’était avant la finale de la Ligue des champions… Je pense que nous étions au Portugal, nous avions une semaine avant le match et nous sommes allés faire du karting », se souvient l’ancien attaquant anglais.

Crouchy a failli envoyer Kuyt à l’hôpital

« Je suis sorti, j’ai évidemment fait le tour de la piste et je suis rentré, j’ai volé dans les stands évidemment où nous nous arrêtons.

« J’ai pensé que je vais juste freiner maintenant. Pas de freins que ce soit… alors j’ai vu [Xabi] Alonso et moi avons vu Kuyt et je me suis dit qui a le plus de valeur ?

« Alors j’ai fait une embardée dans Kuyt et fair-play avec lui, il a littéralement sauté avec ses jambes comme ça et je l’ai traversé directement.

« … la vérité honnête de Dieu, c’était assez dangereux.

Kuyt restera à jamais une icône auprès des fans de Liverpool, et comme il l’a fait si souvent dans le célèbre maillot rouge, ils espèrent que leurs joueurs pourront se présenter quand cela compte à Old Trafford ce week-end.

