Superman et 10 autres grands films de Richard Donner et comment les regarder

Il y a des réalisateurs dont les noms à eux seuls sont synonymes d’aventure, de sensations fortes et de toutes les autres émotions que nous recherchons au cinéma et je crois fermement que le regretté Richard Donner est un tel cinéaste. L’homme qui a aidé à amener Superman au grand écran dans l’un des films DC les plus chéris de tous les temps, a dirigé les quatre épisodes bourrés d’action des films L’arme fatale et a réalisé de nombreux autres classiques incontestés est décédé le lundi 5 juillet 2021 , à l’âge de 91 ans. En l’honneur de son héritage durable, et nous avons compilé ce que nous pensons être les meilleurs films de Richard Donner avec des informations sur l’endroit où ils sont diffusés en streaming ou disponibles à la location en ligne, à commencer par le film qui a fait croire au monde un l’homme pouvait voler.