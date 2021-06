Bien que sa carrière dans le cinéma ait été longue et longue, Ned Beatty n’était pas étranger à la télévision. Après ses débuts dans la délivrance, Beatty a eu des rôles d’invité dans de grandes émissions de télévision allant de MASH à Hawaii Five-O. Des décennies plus tard, Beatty aurait une carrière régulière à la télévision dans Homicide: Life On The Street, et en tant qu’Ed, le père de Dan Conner dans Roseanne.