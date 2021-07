Superman et le réalisateur de l’arme fatale Richard Donner sont décédés à 91 ans

Hollywood est en deuil aujourd’hui, car selon certaines informations, le cinéaste à l’origine de certains des films les plus appréciés du 20e siècle est décédé. Richard Donner, qui a réalisé des classiques dans tous les genres au cours de sa carrière, est décédé à l’âge de 91 ans – la nouvelle confirmée aujourd’hui par son épouse Lauren Schuler Donner et son directeur commercial.

Selon Deadline, aucune cause de décès n’a encore été révélée.

Commençant sa carrière sur le petit écran, réalisant un épisode de la série télévisée de 1960 Zane Gray Theatre, Richard Donner a fait ses débuts au cinéma avec Salt And Pepper en 1968 avec Sammy Davis Jr et Peter Lawford. Cependant, ce n’est que quelques années plus tard qu’il a réalisé ce qui est considéré par beaucoup comme l’un des films d’horreur les plus effrayants de tous les temps dans The Omen en 1976. Quelques années plus tard, il a réalisé le premier blockbuster de super-héros “sérieux”, avec Superman: The Movie sorti en 1978, et il a suivi avec Superman II des années 1980 (il n’est pas crédité sur la coupe théâtrale, mais le réédité “Richard Donner Cut” est finalement sorti en 2006).

