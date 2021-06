Superman et Lois en tête de la tasse à café Snafu de Game Of Thrones avec le dernier épisode

Dans l’épisode de cette semaine de Superman & Lois, les fans ont été ramenés dans le temps alors que Clark Kent (Tyler Hoechlin) revivait ses souvenirs à Smallville et bientôt à Metropolis avec Lois, grâce à son frère et ennemi perdu depuis longtemps Morgan Edge. Voulant assurer la sécurité de sa famille, Clark a décidé de se ranger du côté d’Edge et d’être essentiellement sa marionnette. Quand Edge a amené Clark chez lui, il a été présenté à son fils. Cependant, pendant le moment culminant diffusé sur The CW, il semble que tous les rendus du département VFX n’aient pas été finalisés, comme l’a souligné un fan sur Twitter.