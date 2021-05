Superman et Lois ont-ils laissé entendre que Jordan n’était peut-être pas si super?

Avertissement! Ce qui suit peut contenir des spoilers pour le dernier épisode de Superman & Lois “Man of Steel” le 18 mai. Lisez à vos risques et périls!

Jordan a été laissé dans un mauvais état à la fin de la dernière Superman et Lois, et il semble que sa manifestation de pouvoirs ait eu des effets secondaires terribles. Les migraines et les crises de Jordan étaient définitivement préoccupantes quant à la façon dont son corps humain s’adapte à ses pouvoirs de super-héros auparavant dormants, mais est-il possible que Jordan n’ait jamais eu de pouvoirs du tout?