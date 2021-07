Superman et Lois présenteront beaucoup plus d’un personnage dans la saison 2

Lorsqu’il a été révélé que Morgan Edge n’était pas seulement kryptonien mais aussi le frère de Superman, les choses ont empiré. Il sera intéressant de voir comment cela affectera Lois, Jonathan et Jordan, et de voir si Chrissy et Lana, qui ont également essayé d’aider à enquêter sur Edge, poursuivront ou non leur enquête. Maintenant que la saison 1 est presque terminée, nous arrivons aux plus grandes parties de la saison car tout se met en place. Mais comment exactement tout cela se terminera est un mystère qui sera bientôt connu.