Superman et Lois viennent de faire l’impensable à Superman, alors que se passe-t-il ensuite?

L’IA du père de Superman a ordonné à son fils de s’échapper, ce qui a rapidement fait comprendre à Superman et au public que ce n’était pas normal. Bientôt, Clark réalisa que les événements de sa vie étaient passés en revue, qu’il y ait participé ou non, et que ses souvenirs étaient analysés pour obtenir des informations. Lentement, mais sûrement, Tal-Rho a émergé des visions et a finalement trouvé le moyen de mater son frère. Il apprit que l’identité secrète de Kal-El était Clark Kent, ce qui signifiait qu’il savait qu’il pouvait le manipuler à travers Lois, Jonathan et Jordan.