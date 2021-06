Superman et Lois viennent de laisser tomber une révélation de grand méchant, et wow

in

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour l’épisode de Superman & Lois “Loyal Subjekts”. Lisez à vos risques et périls !

John Henry Irons averti Superman qu’une guerre allait arriver, et bien que son opinion sur l’homme d’acier puisse être fausse, son discours sur la guerre ne l’était pas. Superman et Loïs a officiellement confirmé que Bord Morgan construit une armée surhumaine et utilise les citoyens de Smallville exposés à la X-Kryptonite pour créer cette armée. Pourquoi ferait-il une chose pareille ? Comme nous l’avons appris dans le dernier épisode, c’est parce que Morgan Edge est en fait un Kryptonien.