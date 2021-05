Superman et Lois viennent de révéler un personnage majeur de DC, et j’ai des questions

Que Steel soit ou non un héros dans Superman & Lois dépendrait vraisemblablement de sa volonté de croire que Superman est une bonne personne. Ce sera plus facile à dire qu’à faire, étant donné que sur Steel’s Earth, l’armée surpuissante de Superman et de Morgan Edge a dévasté Metropolis et tué la femme de Steel, Lois Lane, à la télévision en direct. Pourtant, les intentions de Steel, bien que malavisées, sont toujours bonnes et il ne semble pas être une personne horrible. Il essaie simplement d’empêcher la destruction d’une autre Terre, et selon lui, tout ce qui s’est passé sur sa Terre s’est déroulé de la même manière.