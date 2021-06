Superman et Lois viennent d’expliquer la relation compliquée de Clark et Morgan Edge

Le vrai nom de Morgan Edge est Tar-Ro, et il est le fils de Zêta-Ro et Lara. C’est vrai, la mère de Tar-Ro est la même Kryptonienne qui a donné naissance à Superman et a été génétiquement associée à Zeta-Ro très tôt sous la forme d’un mariage arrangé. Le couple a eu un fils, évidemment, et Lara a finalement quitté Zeta-Ro pour être avec Jor-El. De toute évidence, Kal-El n’était pas au courant de cela puisqu’il était encore un bébé lorsqu’il a été envoyé sur Terre, mais Zeta-Ro était très conscient de son frère de la même mère.