« Superman » inculpe Enric Mas : « Vous êtes égoïste »

09/12/2021 à 23h20 CET

Miguel Ángel ‘Superman’ Lopez inculpé contre les espagnols Enric Mas, qui était son partenaire cette année dans l’équipe Movistar, et l’a décrit comme « égoïste » à cause de ce qu’il a vécu dans la Vuelta a España, que le Colombien a quitté au cours de l’avant-dernière journée dans un épisode qui a provoqué un malaise dans l’équipe téléphonique et s’est terminé avec la résiliation de votre contrat.

López a révélé dans une interview avec RCN que dans l’avant-dernière étape de la Vuelta Mas lui a reproché de « jeter » alors qu’il était déjà parti au front.

« Qu’il allait essayer de m’aider s’il faisait partie de ceux qui m’ont dit que lorsqu’ils sont partis dans le petit groupe, que j’ai pris les devants, (il m’a dit) pourquoi il persécutait. A-t-il essayé de m’aider Avec envie et égoïsme qui le caractérisent sûrement (…) car je l’ai vu et Je lui ai dit en face : je ne veux pas partager une carrière de plus avec toi parce que tu es égoïste « , a déclaré López, qui a de nouveau rejoint Astana après avoir quitté l’équipe espagnole.

López, qui était troisième au classement général au départ de cette avant-dernière étape, a vu l’Australien Jack Haig et le Suisse Gino Mader, également entrés dans l’échappée pour le mieux, le dépasser au classement et le laisser sans podium. .

Le Pêcheur n’a pu le convaincre de reprendre la course, ni son technicien Patxi Vila ni le vétéran Imanol Erviti, qui a parlé avec lui pour le faire.

Quelques heures plus tard, son manager d’équipe, Eusebio Unzue, a parlé des événements comme d’une expérience jamais vécue auparavant et a laissé entendre que ce qui s’était passé pourrait empêcher López de continuer dans l’équipe.

Deux jours plus tôt, López s’était proclamé vainqueur de l’étape reine de la manche espagnole en étant le premier à franchir le sommet du Gamoniteiru.

C’était la première victoire de Movistar lors de la récente édition de la Vuelta et la première du cycliste colombien quatre ans après celle qu’il avait remportée à Calar Alto en 2017.

« L’ambiance chez Movistar était toujours très tendueEnric, chaque fois que j’étais devant, je cherchais un moyen d’être devant moi, les rôles n’étaient pas clairs », a ajouté López.