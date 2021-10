‘Supermán’ López et son ‘rajada’ contre l’équipe Movistar

21/10/2021 à 11h16 CEST

Marc Escola

Les reproches entre Miguel Angel López et le Équipe Movistar. Malgré le fait que le cycliste colombien a récemment annoncé sa signature pour le Astana – Premier Tech pour les deux prochaines saisons, ‘Superman’ continue d’animer l’équipe navarraise, avec laquelle il a fait une pause hors du commun : « La meilleure chose que je pouvais faire était de sortir de là« , a affirmé dans des déclarations au média colombien El Tiempo.

‘Superman‘veut préciser qu’il n’a manqué de respect à personne avec son abandon dans le retour: « Cela semble aux gens un manque de respect, mais les faits sont différents. C’est important d’être où l’on aime, dans un endroit où les choses se font avec amour. C’est la meilleure chose qui puisse arriver. Je suis calme et je vais dans un endroit où ils me valorisent », a-t-il expliqué.

« C’étaient des choses qui ont fini par déborder la coupe, donc la meilleure chose que je pouvais faire était de prendre la décision de partir. S’ils ont analysé et commenté, ce sera pour quelque chose. J’étais là, j’ai gagné dans de belles étapes, parmi eux le seul qu’ils ont réalisé. dans un grand. » Miguel Angel López a été le brillant gagnant de la première du Alto d’El Gamoniteiru comme objectif de la étape 18 de la Vuelta, grâce à une attaque à 4 km de la ligne d’arrivée qui lui a permis de dépasser David de la Cruz (UAE Team Emirates) et résistez à la poussée finale des meilleurs.

#ESPNCiclismo 🇨🇴🗣 Lors d’une conférence de presse, Miguel Ángel #López a parlé pour la première fois publiquement de ce qui s’est passé avec la #MovistarTeam et de sa sortie controversée après le geste à #LaVuelta. pic.twitter.com/gyHosVl3Zy – ESPN Cyclisme (@ESPNCiclismo) 20 octobre 2021

Le « leadership partagé » de Movistar

« J’ai renouvelé mon contrat et il s’est passé des choses que j’ai découvertes petit à petit. Jeux olympiques, car ils s’y sont opposés et j’ai décidé de me sacrifier pour le retour, descends du Tour de France et dans la Vuelta partagent le leadership. Au Movistar ça s’est toujours passé comme ça et avec Nairo et Landa il a également été vécu des années auparavant. J’en suis venu à ressentir cette même tension, sachant que j’avais deux ans de contrat devant moi, j’ai préféré faire ce que j’ai fait et prendre une autre voie », a déclaré le « Superman » Lopez.

La semaine dernière, le « caféiculteur » a annoncé qu’il faisait partie de la Astana, dans laquelle il se réunira à nouveau après cinq ans avec Vincenzo Nibali, vainqueur des trois grands tours. Sébastien Hénao, frais de la Ineos Grenadier, et espagnol David De la Cruz Ils font également partie des nouvelles recrues qui dirigeront l’équipe compétitive kazakhe. « Ça a été ma maison et ils me font confiance. Le lendemain de la polémique de le retour J’étais déjà en négociations avec eux », a-t-il déclaré sincèrement.