‘Superman’ López signe deux ans de plus avec Movistar

in

08/12/2021 à 11:11 CEST

.

Le cycliste colombien Miguel Ángel ‘Supermán’ López, qui mettait fin à son contrat avec l’équipe Movistar à la fin de cette saison, a conclu un accord pour prolonger son lien avec l’équipe téléphonique jusqu’à au moins la campagne 2023, comme l’a rapporté l’équipe espagnole ce mardi à travers un communiqué.

“Très heureux de ce renouvellement pour deux ans de plus. J’aimerais remporter une victoire assez importante et me battre pour un bon tour, ce qui a toujours été mon rêve dans le monde du cyclisme“, a déclaré López, qui a été confirmé lundi dernier comme l’un des huit coureurs de cette formation qui participera à la Vuelta a España 2021.

Eusebio Unzué, directeur général de l’équipe Movistar, a souligné l’importance d’avoir le coureur né à Pesca (Boyacá) pour deux saisons supplémentaires.

“L’avoir dans les années à venir nous permet de soutenir l’un des futurs piliers de cette équipe. C’est quelqu’un qui peut aspirer à d’excellents résultats dans les courses de trois semaines, mais aussi dans des tests d’une semaine, qui dans de nombreux cas s’adaptent facilement à ses caractéristiques, il ne manquera pas de briller », a déclaré le leader de l’équipe ibérique.

Cette année-là, ‘Supermán’ a déjà remporté le Tour d’Andalousie, une course dans laquelle il a remporté le titre ainsi qu’une étape, et a également remporté le Mont Ventoux Dénivelé Challenge sur le territoire français. Maintenant, après un Tour de France dans lequel il a dû abandonner après la 18e étape, il espère être le protagoniste de la grande manche espagnole qui débutera ce samedi avec le contre-la-montre individuel.