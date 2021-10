Superman ne se bat plus pour « The American Way »

DC Comics a décidé que le super-héros dont l’alter ego est un garçon de ferme du Kansas et dont l’uniforme est pratiquement un drapeau américain ne devrait plus se battre pour « The American Way ». Dans une annonce lors de l’événement DC FanDome samedi, la société a déclaré qu’elle abandonnait cette dernière partie de la devise emblématique de Superman de Clark Kent – « Truth, Justice, and The American Way » – et la remplaçait par quelque chose de beaucoup plus anodin. Au lieu de « The American Way », Superman se bat maintenant pour « un avenir meilleur ».

Dans une déclaration sur le changement, le directeur de la création et éditeur de DC, Jim Lee, l’a attribué à un désir d’être plus inclusif dans les intrigues racontées par DC. Ce qui signifie apparemment ne plus fonder aucune des histoires de Superman liées à Clark Kent dans des tropes et des thèmes singulièrement américains. « Pour mieux refléter les histoires que nous racontons à travers DC et pour honorer l’incroyable héritage de Superman de plus de 80 ans de construction d’un monde meilleur, la devise de Superman évolue », a annoncé Lee.

« Superman est depuis longtemps un symbole d’espoir qui inspire les gens », a poursuivi Lee. « Et c’est cet optimisme et cet espoir qui le poussent à aller de l’avant avec ce nouvel énoncé de mission. »

Annonce du FanDome DC

Il convient de souligner que ce changement ne s’applique qu’à la version de Superman de Clark Kent. En outre, ce sera la nouvelle devise qui lui sera attachée à l’avenir partout où son histoire est racontée, quel que soit le support. Cela inclut des formats tels que des bandes dessinées, des films, des séries télévisées, des jeux vidéo, etc.

La devise mise à jour est également une légère variante de la nouvelle déjà introduite pour la prochaine génération de personnages de Superman. Dans Superman: Son of Kal-El # 1, DC avait déjà également abandonné « The American Way » pour le fils de Kent, Jon Kent, et a présenté sa propre devise mise à jour: « Vérité, justice et un monde meilleur ».

Aujourd’hui, @JimLee a dévoilé un nouvel énoncé de mission pour @DCSuperman au #DCFanDome : Truth, Justice and a Better Tomorrow. pic.twitter.com/hImOzDSHN3 – DC (@DCComics) 16 octobre 2021

Dans le même ordre d’idées, le découplage du classique Superman de la partie «Amérique» de sa devise fait suite à certains changements progressifs supplémentaires que DC a adoptés pour Superman. Y compris, la semaine dernière, DC annonçant que le fils de Superman est bisexuel. Le jeune Kent se joindra également à une manifestation en faveur de la lutte contre le changement climatique dans une prochaine bande dessinée, Superman: Son of Kal-El #7 qui sortira en janvier.

« Les bandes dessinées ont toujours été politiques »

L’écrivain Tom Taylor a partagé vendredi une image liée à cette prochaine bande dessinée. Une image qui, comme on pouvait s’y attendre, a déclenché un peu de va-et-vient dans les commentaires que les utilisateurs de Twitter ont laissés en réponse. Parmi eux:

Les super-héros ne devraient pas être politiques. Ne pas comprendre cela, c’est ne pas comprendre les super-héros. Les bandes dessinées ont toujours été POLITIQUES ! — WW est né du mouvement féminin — Capt. AMERICA du NAZI FIGHT — Le professeur X était pour le plaisir d’être inclusif envers le handicap. La liste s’allonge encore et encore. Les bandes dessinées ont TOUJOURS été politiques et progressistes ! Tout ce pouvoir et cette technologie et ils ne peuvent rien faire d’autre que brandir des pancartes demandant au gouvernement de faire des choses ? Pourquoi sont-ils des héros alors ?

Notre #Superman rejoint d’autres héros sur la couverture de Superman : Son of Kal-El #7. Sortie en janvier chez @DCComics.

Art de @johntimmsart #climatestrike #fridaysforfuture #schoolstrike4climate pic.twitter.com/P5lroTWD7K – Tom Taylor (@TomTaylorMade) 15 octobre 2021

Et d’un autre utilisateur de Twitter, en réponse à l’image ci-dessus : « Le seul message que je reçois de cette couverture est que, alors que les super-héros perdent leur temps à essayer d’être des » activistes sociaux « , ils ignorent totalement les problèmes immédiats comme de gigantesques tentacules de calmar de la taille d’un kaiju. sortant de l’océan et attaquant un bateau et mettant fin à des vies humaines juste derrière eux. «

« Ce n’est plus assez »

Certes, il y a toujours eu des sous-textes politiques sous la surface des bandes dessinées de Superman. L’écrivain Mark Waid a déclaré à USA Today en 2013 que Superman a, au mieux, toujours représenté une sorte de torsion de super-héros sur « l’histoire ultime des immigrants ». Il a poursuivi : « Quel est l’espoir de l’immigrant, qu’au fond une promesse que ce serait mieux en Amérique ? Que quelle que soit votre situation, ce sera mieux ici.

Le «ici», bien sûr, contrastant avec la planète natale de Clark Kent (alias Kal-El) de Krypton.

D’un autre côté, il y a également eu une lutte avec l’américanité de Superman ces dernières années. Dans un numéro d’Action Comics de 2011, par exemple ? Superman est même allé jusqu’à renoncer à sa citoyenneté américaine. « Je suis fatigué de voir mes actions interprétées comme des instruments de la politique américaine », a-t-il déclaré dans la bande dessinée. « La vérité, la justice et l’American Way – ce n’est plus suffisant. Le monde est trop petit. Trop connecté.