Superman ne se battra plus pour « la voie américaine »

John a écrit ici sur la façon dont le personnage de Superman deviendra bisexuel dans la dernière série DC Comics. Mais il y a plus dans le nouveau Superman. Selon ce rapport, on ne dira plus que Superman se bat pour « la vérité, la justice et la manière américaine ». La devise sera changée en « vérité, justice et un avenir meilleur ».

DC Comics défend le changement sur la théorie selon laquelle Superman se bat effectivement pour un avenir meilleur. D’accord. Mais cela n’explique pas la suppression de « la manière américaine ». La mission de Superman pourrait être décrite comme la lutte pour « la vérité, la justice, la manière américaine et un avenir meilleur ».

Ainsi, le changement est une tentative évidente de détacher la marque Superman de l’Amérique, tout comme certaines de nos élites veulent se détacher de leur pays. Le changement semble être une déclaration implicite selon laquelle se battre pour la voie américaine n’est pas une mission digne de Superman, et peut-être de n’importe qui d’autre.

C’est l’opinion de beaucoup à gauche ces jours-ci. Heureusement, ce n’est pas l’avis de la plupart des Américains.

Mais le public cible des bandes dessinées de Superman n’est pas la plupart des Américains. Je suppose qu’une grande partie de ce public cible est constituée de pré-adolescents et de jeunes adolescents.

Cette cohorte n’a probablement rien contre la voie américaine, bien que notre établissement d’enseignement fasse ce qu’il peut pour changer cela. Cependant, ces garçons, dans l’ensemble, ne seront pas plus avisés en ce qui concerne le changement de slogan de Superman.

Le reste du public cible — la portion adulte — ne doit pas, dans l’ensemble, trop aimer la manière américaine. C’est du moins ainsi que DC Comics doit le voir, car je doute que l’entreprise veuille s’aliéner une partie importante de ses consommateurs.

DC Comics ne voit donc probablement qu’un avantage à changer le slogan. La société signale sa vertu aux adultes en voyant d’un mauvais œil la manière américaine, tout en veillant à ce que ses bandes dessinées Superman ne favorisent pas le patriotisme chez les enfants impressionnables.

Mais les pré-adolescents et les premiers adolescents seront-ils intéressés par le genre de Superman réveillé décrit dans le rapport de John ? J’espère que non.