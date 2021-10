Superman sera bisexuel | NowMyism.com

. Après des années d’homosexualité, Superman sera désormais bisexuel

Au cours de nombreuses décennies, Superman a été présenté comme la référence d’un homme hétérosexuel, plein de force, de beauté physique, de corps athlétique et éternellement amoureux de l’ami de Clark Kent, mais les choses sont sur le point de changer.

Dans un fait qui a particulièrement attiré l’attention des amoureux du célèbre super-héros de fiction, le nouveau Superman discutera des questions liées à l’orientation sexuelle, et cette fois, il sera un homme bisexuel dans la prochaine bande dessinée sur le célèbre dessin animé.

Cela a été rapporté par CNN en Español, où il a été assuré que Superman aura désormais également une attirance pour les hommes.

DC Comics révèle que le dernier personnage de Superman est bisexuel – BBC NewsDC Comics a annoncé que son dernier Superman, Jon Kent, sera bisexuel. Dans son prochain numéro de bande dessinée, Jon sera représenté dans une relation homosexuelle avec son ami Jay Nakamura. L’histoire fait partie de ‘Superman: Son of Kal-El’, une série qui suit Jon alors qu’il assume le rôle de Superman depuis son… 2021-10-12T08 : 56 : 40Z

Le rapport ajoute que le soi-disant Man of Steel, qui est devenu célèbre il y a près de 80 ans avec les premières bandes dessinées, dans sa prochaine édition qui sortira bientôt, tombera amoureux d’un gentleman.

« L’homme d’acier entre dans une relation queer », a déclaré CNN en espagnol, expliquant que dans la série de bandes dessinées DC « Superman: Son of Kal-El », le Superman qui déchaînera son amour bisexuel sera Jon Kent, le nouveau Superman, qui est le fils de Clark Kent et Luisa Lane.

Et qui fera battre le petit cœur du nouveau Superman ? Voici Jay Nakamura, un journaliste, comme l’a révélé DC cette semaine.

CNN en Español a expliqué que la bande dessinée « Superman: Son of Kal-El » raconte la vie du fils du superman original et son amour pour Nakamura, que la bande dessinée illustre comme un beau monteur avec des lunettes et des cheveux teints dans des tons roses.

Ce personnage était déjà apparu dans la troisième édition de la série, mais on ignorait qu’il s’agirait de l’amour du fils de Clark Kent.

La bande dessinée mettra également en vedette un Superman plus humain, qui se fatigue physiquement et mentalement d’essayer de sauver le monde du mal.

Bien que seulement jusqu’au mois prochain, lorsque le numéro sortira, on en saura plus sur l’amour entre Superman et le journaliste, pour l’instant des images ont circulé à plusieurs endroits, dans lesquelles on voit le super héros embrasser passionnément son petit-ami, Nakamura.

Cité par CNN en espagnol, Tom Taylor a assuré que le changement de personnage concernant son orientation sexuelle n’abandonne pas le personnage original du super-héros.

DC Comics annonce que le fils de Superman est bisexuel. Kerry Sanders de NBC News a les détails. »Abonnez-vous à NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC» Regardez plus de vidéos NBC: bit.ly/MoreNBCNews NBC News… 2021-10-12T11: 30: 08Z

« Le symbole de Superman a toujours représenté l’espoir, la vérité et la justice. Aujourd’hui, ce symbole représente autre chose. Aujourd’hui, plus de gens peuvent se voir dans le super-héros le plus puissant de la bande dessinée », a prévenu Taylor.