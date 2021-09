Superman triomphe avec sa cape sous la brume du Gamoniteiru

02/09/2021 à 21:48 CEST

Sous l’épais brouillard d’un colosse asturien appelé le Gamoniteiru, seul un cycliste pouvait triompher avec une cape rouge imaginaire accrochée au dos. Avec les cartes sur la table et le Movistar agissant intelligemment, Miguel Ángel López, qu’ils appellent ‘Superman’, a donné hier la première victoire à l’équipe espagnole avec une attaque furieuse à quatre kilomètres du sommet. Le coureur colombien savait qu’il avait cette petite marge de liberté dont son patron Enric Mas ne jouissait pas. Avec l’âme de ‘Caníbal’ (Eddy Merckx) et la faim de ‘Caimán’ (Bernard Hinault), Primoz Roglic n’est pas parti à la recherche de l’acteur de soutien du groupe Telefónica. Je voulais survivre. Il n’avait plus besoin de démonstrations après celle qu’il a faite mercredi à Los Lagos.

Roglic a gravi le Gamoniteiru, bravo, port long et compliqué qui a été présenté dans la Vuelta, sachant que sa carrière est engagée et qu’il ne découvre pas la dangereuse présence de Tadej Pogacar dans les environs. Le maillot rouge est monté pour les presque 15 kilomètres qui ont mené au gouffre, sans rien voir à cause du brouillard et illuminé par les phares des voitures de l’organisation, juste quatre jours avant le triomphe final et n’attendant que Mas pour ne pas lui faire peur . Je ne pouvais pas tous les gérer. Il n’y avait pas besoin de devenir fou. Et pour cette raison n’a pas réagi lorsque Superman a délimité avec la fureur qui l’identifie comme l’un des meilleurs grimpeurs du monde.

“J’étais plus concentré sur Enric Mas et je me suis attaqué à Egan Bernal, quand il a attaqué, parce qu’il était simplement à son volant.” La démarcation de Superman l’a surpris et fatigué, car il était comme tout le monde avec des douleurs aux jambes du Lake FestivalIl voulait maintenir l’ordre et le calme sous des rampes puissantes sur un nouvel asphalte où le vélo se déplaçait avec agilité ; la montée avec le vieux béton aurait été très différente. Une cruauté.

Le Gamoniteiru apparut comme s’il annonçait que l’hiver était déjà arrivé dans les Asturies ; à peine 13 degrés au sommet, pour ne pas croire qu’il y a une semaine la Vuelta circulait à l’intérieur d’un four andalou à 40 degrés avec un soleil de plomb. Et jusque là, Movistar a travaillé avec les quelques troupes qu’il lui reste en raison des chutes qui ont éloigné hier Alejandro Valverde, Johan Jacobs et Carlos Verona, qui ont passé mercredi soir à l’hôpital.

L’équipe bleue a pris la barre de la Vuelta lorsque Bahreïn, dans une offensive infructueuse, a commencé à montrer des signes de faiblesse. Il y avait, travaillant sur la montagne, deux cyclistes qui ne sont pas des grimpeurs, Imanol Erviti et José Joaquín Rojas, ‘Rojilla’, qui a succédé au Portugais Nelson Oliveira, plus solide sur les pistes, mais avec ses jambes blessées par les chutes et avec les cicatrices des barbelés qui l’ont tatoué sur la scène de Cordoue, lorsqu’il a percuté le pré.

Ils remontaient donc déjà El Gamoniteiru où Le coureur catalan David de la Cruz avait lancé une offensive qui a enterré Superman. Le coureur colombien a voulu se ressaisir dans les montagnes après une année de misère due à la reprise après sa grave chute dans le Giro l’année dernière, après avoir attrapé le covid et avec un Tour qui l’a fait “baller”, baisers sans grâce ni passion dessus l’asphalte, toujours en remorque et à l’abandon avant d’arriver à Paris.

Ici, dans la Vuelta, j’ai toujours agi en pensant au patron, à Mas, mais Aujourd’hui c’est le majorquin qui a pensé à son partenaire colombien car une chose était claire pour lui : si Roglic déménageait, il irait pour lui. “J’avais plus de marge”, a justifié Superman, avec des podiums au Giro y Vuelta. C’est ce qu’on leur avait dit chez Movistar qu’ils avaient besoin, en dehors du podium de Santiago, d’une victoire d’étape pour se libérer du brouillard qui ne leur avait pas permis de voir les marches du podium sur aucune ligne d’arrivée du Giro et du Tour. Roglic était deuxième et Mas troisième, sacrifié mais conscient qu’il ne pouvait pas battre Roglic.