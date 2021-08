Superman vs Doomsday Ultimate Museum Masterline Deluxe Statue de Prime 1 Studio ⋆ .

]]>]]>

L’une des batailles les plus emblématiques de l’histoire de DC Comics prend vie grâce à Prime 1 Studio avec sa statue Ultimate Museum Masterline Superman vs Doomsday Deluxe à l’échelle 1:3 qui est disponible en précommande dès maintenant auprès de Sideshow, au prix de 2 205 $; Découvrez les images promotionnelles ici…

SUPPORT MYTHE FLICKERING: Commandez via Sideshow

Certains conflits semblent éternels, et aucune rivalité n’est plus vraie qu’entre Superman et Doomsday. Superman, défenseur de la vérité et de la justice, sauveur extraterrestre du monde tient tête à Doomsday, Death et Destruction personnifiés. Dans notre statue Ultimate Museum Masterline, nous vous présentons le concept glorieux de Jason Fabok de leur conflit éternel ! À plus de 3 pieds de haut, nos Superman Vs. La statue de Doomsday a enfermé l’homme d’acier dans une bataille terrifiante avec Doomsday, alors que le monstre éclate des restes du globe The Daily Planet ! Jason Fabok a imaginé que leur combat titanesque explose dans et autour de Metropolis, le décor sombre de l’arc narratif révolutionnaire (et déchirant) de la mort de Superman en 1992. M. Fabok a conçu Superman flottant dans les airs, se préparant à livrer la mère de tous les coups à un Doomsday qui semble assez impatient de le recevoir. Doomsday se dresse avec indignation au milieu des décombres du globe du Daily Planet qui se trouve généralement au sommet du bâtiment du Daily Planet, mais maintenant en ruines, préfiguration de leur confrontation fatale !

Les sculpteurs de Prime 1 Studio ont pris à cœur le concept de M. Fabok et ont enrichi la statue à tous les niveaux. Nous avons fidèlement reproduit le portrait ciselé de Superman et son physique divin a embelli son costume emblématique de Superman avec des textures révélatrices de tissu et de nombreux autres matériaux. Nous avons accru le danger et le péril que représente Doomsday avec des textures rocheuses granuleuses, des os saillants et des cornes acérées. La base enveloppe la moitié inférieure du corps de Doomsday et présente des détails de décombres réalistes et des structures métalliques tordues et brisées qui incluent le nom légendaire de Daily Planet. Et Prime 1 Studio n’a pas fait de compromis sur l’application de peinture accrocheuse pour cette confrontation classique : nous avons superposé cette statue avec des couleurs de base vives, des lavis dimensionnels, des intempéries et des effets de surbrillance pour faire ressortir le réalisme de la pièce !

Et plus approprié à l’histoire, notre version Deluxe de cette bataille explosive vous permet de prolonger la narration une fois de plus. Choisissez entre trois (3) têtes interchangeables pour The Last Son of Krypton. Changez sa tête sérieuse pour l’une des deux têtes où ses yeux brillent de la puissance de sa vision thermique, et Superman est montré avec des dents serrées ou une rage totale ! De plus, amusez-vous à échanger son symbole emblématique de la poitrine de Superman entre le design classique de l’âge d’or ou celui inspiré des dessins animés originaux de Max Fleischer des années 1940 !

