Supernova tire une étoile mourante en métal de la Voie lactée à 2 millions de mph

Lorsque les astronomes ont repéré pour la première fois la naine blanche désignée LP 40-365 à environ 2 000 années-lumière de la Terre en 2017, il était difficile de ne pas la remarquer.

S’opposant à la rotation de la Voie lactée, la naine blanche voyageait à près de 2 millions de mph (environ 3,2 millions de km/h), ce qui est environ quatre fois plus rapide que notre soleil tourne autour du noyau galactique. À cette vitesse, l’étoile est en bonne voie pour échapper à l’attraction gravitationnelle de la Voie lactée et entrer dans l’espace intergalactique.

Encore plus remarquable, selon LiveScience, était sa composition, chargée de métaux lourds comme l’oxygène, le carbone et le magnésium (tout atome plus gros que l’hélium est considéré comme un métal par les astronomes). Bien qu’il ne soit pas inhabituel que les naines blanches aient des compositions en carbone et en oxygène, cette étoile avait du magnésium et du néon, qui se forment généralement sous l’énergie intense d’une supernova.

Cela a conduit des chercheurs du département d’astronomie de l’Université de Boston (BU) à étudier l’étoile et à reconstituer le puzzle de ce qui l’a envoyée à travers la galaxie jusqu’à sa destination ultime dans les confins de l’espace intergalactique. Leurs découvertes, publiées dans The Astronomical Journal Letters, indiquent la supernova catastrophique.

Les étoiles naines blanches sont l’étape de l’hospice du cycle de vie d’une étoile. Lorsqu’une étoile de la séquence principale n’a plus de combustible à brûler pendant la fusion nucléaire, il n’y a pas assez de force extérieure pour supporter la masse intense de l’étoile et elle s’effondre sur elle-même. Si la masse d’une étoile est plus d’environ huit fois la masse du soleil, la masse est si grande que le résultat est soit une étoile à neutrons, soit même un trou noir.

Les étoiles plus petites échappent cependant à ce sort. Leur effondrement déclenche une explosion catastrophique connue sous le nom de supernova, qui disperse la majeure partie de la masse de l’étoile dans une nébuleuse massive qui contribuera à former de nouvelles étoiles et systèmes solaires. Ce qui reste est une enveloppe brillante et intensément chaude du noyau de l’étoile, connue sous le nom de naine blanche, dont la masse est maintenue non pas par fusion mais par un phénomène quantique impliquant des électrons.

La nébuleuse de l’hélice, avec une naine blanche en son centre, est le produit d’une violente supernova (Crédit image : rayons X : NASA/CXC ; Ultraviolet : NASA/JPL-Caltech/SSC ; Optique : NASA/STScI (M. Meixner )/ESA/NRAO (TA Recteur ; Infrarouge : NASA/JPL-Caltech/K. Su)

Bien que techniquement morts, alors que la phase de fusion nucléaire de la vie de l’étoile est terminée, ces cadavres stellaires irradieront de la chaleur et de la lumière pendant encore un milliard d’années avant de devenir complètement sombres et de devenir une naine noire. Dans certains cas, les systèmes stellaires binaires peuvent se retrouver avec deux naines blanches, et c’est là que les choses deviennent intéressantes.

La plus petite des deux naines blanches commencera à consommer la matière de la plus grande, car les naines blanches les plus massives sont en réalité plus petites. Si une naine blanche consomme trop de matière, le processus quantique qui empêche l’étoile de s’effondrer se déstabilise davantage et la naine blanche entre à nouveau en éruption dans une autre supernova violente.

C’est ce que les chercheurs de la BU pensent qu’il est arrivé à cette étoile.

“Avoir subi une détonation partielle et survivre est très cool et unique, et ce n’est qu’au cours des dernières années que nous avons commencé à penser que ce genre d’étoile pouvait exister”, a déclaré Odelia Putterman, une ancienne étudiante de BU qui a co- l’auteur de l’article.

“L’étoile est en fait larguée par l’explosion, et nous sommes [observing] sa rotation à sa sortie”, a ajouté Putterman.

Ce que l’on ne sait pas, c’est si l’étoile était l’étoile partenaire ou une partie de l’étoile qui est devenue une supernova, bien que sur la base de la vitesse de sa rotation, l’équipe de la BU pense que l’étoile est essentiellement un éclat d’obus de l’étoile la plus massive qui est allée supernova.

“Ce sont des étoiles très étranges”, a déclaré JJ Hermes, auteur principal de l’article et professeur agrégé d’astronomie à la BU. “Ce que nous voyons, ce sont les sous-produits de violentes réactions nucléaires qui se produisent lorsqu’une étoile se fait exploser.”