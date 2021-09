SuperRare annonce des œuvres d’art NFT pour le 75e anniversaire de Freddie Mercury

SuperRare, le principal marché d’art numérique, et The Mercury Phoenix Trust annoncent la sortie de quatre nouvelles œuvres d’art NFT 1 of 1 inspirées par le regretté leader du groupe légendaire reine pour fêter ses 75 ans. Les œuvres NFT des artistes Blake Kathryn, Chad Knight, Mat Maitland et MBSJQ seront offertes à partir du 20 septembre 2021, les bénéfices étant reversés Le Mercury Phoenix Trust, l’association à but non lucratif fondée à la mémoire de Freddie pour lutter contre le sida dans le monde.

La collection a été organisée par Six Agency. Georgio Constantinou, co-fondateur commente : « Six a été honoré d’avoir organisé une incroyable collection d’artistes pour célébrer la vie et l’impact de Freddie Mercury. Après avoir rencontré le Mercury Phoenix Trust, nous savions que si Freddie était vivant aujourd’hui, il serait enthousiasmé par le potentiel créatif de l’espace NFT.

En plus d’inspirer d’innombrables générations à travers sa personnalité flamboyante, sa gamme vocale de quatre octaves et son écriture de chansons intemporelles, Freddie Mercury était bien connu pour son amour de toutes les formes d’art. Avant de se lancer dans sa carrière musicale, il a obtenu un diplôme d’art graphique et de design (en 1969) et est devenu plus tard dans sa vie un collectionneur passionné d’art classique et contemporain et d’œuvres en verre. De plus, il était reconnu comme possédant ce que les experts considéraient comme l’une des plus belles collections d’estampes japonaises anciennes sur bois.

Freddie Mercury a laissé au monde un brief créatif très simple sur son décès. “Tu peux faire ce que tu veux de mon travail, mais ne me rends jamais ennuyeux.” Ce brief simple a été donné à quatre artistes numériques comme source d’inspiration pour chacun pour créer des œuvres d’art NFT inspirées par différents aspects de la personnalité bien-aimée de Freddie. La collection qui en résulte amène l’héritage de Freddie à la pointe de l’activité artistique… et donc Never Boring.

Les quatre NFT seront disponibles exclusivement sous forme d’enchères chronométrées via SuperRare le 20 septembre 2021 à 08h00 (PDT) pendant 75 heures.

Vous pouvez voir les quatre NFT sur le site officiel de SuperRare.