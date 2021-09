Supertramp passe du rêveur au réalisateur

Supertram se préparaient à décrocher l’or le 25 septembre 1974, il était donc approprié que leur nouvel album sorte ce jour-là s’intitule Crime Of The Century. C’était le troisième LP du groupe et celui qui a fourni une percée commerciale, des singles à succès au Royaume-Uni et aux États-Unis et finalement une certification d’or dans les deux pays.

Crime a vu le groupe anglais perfectionner un mélange de plus en plus réussi de leurs influences rock progressif et du style pop-friendly qu’ils ont poursuivi lors du Crisis? Quelle crise ?, Même dans les moments les plus calmes, le multi-platine Petit déjeuner en Amérique et jusque dans les années 1980.

Record de percée ? Bon sang, c’est vrai

L’album contenait des chansons clés de Rick Davies et Roger Hodgson comme leur premier single à succès britannique “Dreamer”, qui a atteint le numéro 13 au début de 1975, ainsi que le numéro de titre et “Bloody Well Right”. C’est le morceau qui a traversé Supertramp de la radio FM à la radio AM en Amérique lorsqu’il a fait le Top 40 pop.

L’album, qui a fait l’objet d’une réédition de luxe multiformat en 2014 pour marquer son 40e anniversaire, a été le premier à figurer dans les charts britanniques, mais il avait besoin du succès de leurs singles pour se démarquer. Le crime n’a d’abord passé que deux semaines sur le compte à rebours en novembre 1974, atteignant le n ° 40.

Mais lorsque “Dreamer” est devenu un succès au cours de la nouvelle année, l’album a rebondi et s’est hissé au 4e rang en mars. C’était aussi leur première apparition sur le Billboard 200, culminant à la 38e place dans une course qui s’est finalement étendue sur 76 semaines.

