Supertrawler news : Greenpeace accuse les lobbyistes de la pêche d’être de mèche avec l’UE | Royaume-Uni | Nouvelles

Cependant, le NFFO a riposté, soulignant sa vive critique de la politique commune de la pêche du bloc, tout en accusant le groupe de pression environnementale d’essayer de “diaboliser” les grands navires de pêche – que Greenpeace qualifie de “superchalutiers” de “méchants pantomime”. Les enquêteurs de Greenpeace ont analysé les membres du NFFO en fonction de la quantité de poisson que chaque navire membre est capable de capturer, une mesure connue sous le nom d’unités de capacité des navires.

Ils ont constaté que 30,9 pour cent des membres de la NFFO, en termes de capacité de pêche, n’appartiennent pas au Royaume-Uni, tandis que 61,4 pour cent appartiennent au Royaume-Uni.

Un total de 7,7 pour cent des membres ont des « chaînes de propriété peu claires », bien que les entreprises néerlandaises soient considérées comme les plus dominantes, 19,8 % des membres de NFFO étant des entreprises néerlandaises évaluées en fonction de la capacité de pêche.

La société contrôlant la plus grande partie des membres de la NFFO par VCU est Cornelis Vrolijk Holdings, une société de pêche multinationale néerlandaise qui possède quatre superchalutiers qui pêchent régulièrement dans les eaux britanniques.

L’un d’entre eux, le Frank Bonefaas, contrôlerait 23 pour cent du quota de pêche de l’Angleterre mais débarquerait la totalité de ses prises en Hollande.

UK Fisheries, une entreprise contrôlée par l’Islande et les Pays-Bas, liée à Andrew Marr International (qui n’a aucun lien avec le journaliste de la BBC du même nom), contrôle la quatrième plus grande proportion de membres de NFFO, suggère Greenpeace.

Fiona Nicholls, militante pour les océans chez Greenpeace UK, a déclaré : « Notre analyse a révélé le conflit d’intérêts au cœur du plus grand groupe de pression sur la pêche du Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE: Joe Biden au bord du gouffre alors que Kamala Harris penchait pour prendre le relais

« Nous devons reconnaître le NFFO pour ce qu’il est, un groupe de pression qui donne aux grandes entreprises de pêche européennes un lien direct avec notre gouvernement.

“Cela explique pourquoi le NFFO est si farouchement opposé aux mesures de protection marine qui profiteraient aux pêcheurs britanniques et aux communautés côtières, comme une interdiction des supertrawlers.”

Jerry Percy, directeur de la New Under 10s Fishermen’s Association, a ajouté: “Je n’ai vraiment jamais réalisé que la NFFO était une organisation anglo-néerlandaise, donc quand ils revendiquent un si grand nombre de membres, ils devraient peut-être inclure leurs influences néerlandaises et islandaises clairement significatives. “

Greenpeace demande que les supertrawlers et les chalutiers de fond soient interdits de pêche dans toutes les zones marines protégées du Royaume-Uni.

Le NFFO a rejeté les affirmations de Greenpeace dans une longue déclaration envoyée à Express.co.uk en réponse (reproduite intégralement ci-dessous).

Un porte-parole de la NFFO a déclaré : « Si les politiques de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs sont dominées par les intérêts néerlandais et européens, comme le prétend Greenpeace, il est un peu difficile d’expliquer les efforts vigoureux de la NFFO pour libérer l’industrie de la pêche britannique de l’emprise des la politique commune de la pêche de l’UE.

« Les ‘supertrawlers’ n’existent pas. Le terme n’est qu’une tentative de Greenpeace de diaboliser les grands navires de pêche en tant que méchants pantomime.

« Nous avons besoin d’une flotte diversifiée de grands, petits et moyens navires en fonction des pêcheries concernées, de la distance par rapport au rivage, de la sécurité, etc.

Plus tôt cette année, le Premier ministre Boris Johnson a indiqué qu’il souhaitait réduire le nombre de grands navires de l’UE dans les eaux britanniques.

Il a déclaré à Andrew Marr de la BBC: “L’une des choses que nous avons faites est de nous débarrasser du chalutage pulsé. Nous l’avons fait dès le premier jour.

“Nous pourrons interdire ces énormes chalutiers aspirateurs qui aspirent tout depuis le fond de la mer.”

Déclaration NFFO dans son intégralité :

« Si les politiques de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs sont dominées par les intérêts néerlandais et européens, comme le prétend Greenpeace, il est un peu difficile d’expliquer les efforts vigoureux de la NFFO pour libérer l’industrie de la pêche britannique de l’emprise de la politique commune de la pêche de l’UE. .

Les “supertrawlers” n’existent pas. Le terme n’est qu’une tentative de Greenpeace de diaboliser les grands navires de pêche en tant que méchants pantomime. Nous avons besoin d’une flotte diversifiée de grands, petits et moyens navires en fonction des pêcheries concernées, de la distance par rapport au rivage, de la sécurité, etc.

Les plus gros navires de la flotte ciblent généralement les grands stocks hauturiers comme le maquereau, le chinchard, le hareng et le merlan bleu, où il y a peu ou pas de chevauchement avec la pêche côtière.

De plus, ce sont des espèces pélagiques ciblées par les engins pélagiques – il n’y a jamais de contact avec le fond. Il est donc difficile de voir un quelconque mérite dans l’argument selon lequel cette catégorie de navires est particulièrement dommageable pour l’environnement aux AMP qui existent pour protéger les habitats des fonds marins.

La plupart de nos stocks de poissons s’étendent bien au-delà des limites des AMP, de sorte que les contrôles sur la quantité de poissons pouvant être capturés sont bien plus pertinents pour la durabilité des stocks pêchés. Chaque forme de production alimentaire a une empreinte environnementale, et il est de notre responsabilité de veiller à ce qu’elle soit la plus petite possible.

La campagne de Greenpeace visant à interdire le chalutage dans toutes les AMP aurait, selon toute vraisemblance, un impact majeur sur les navires de pêche à petite échelle, car les eaux côtières sont fortement désignées par des AMP – 51 pour cent des eaux côtières en Angleterre. Cela mettrait fin à l’industrie de la pêche dans le Wash, par exemple, qui dépend de la pêche à la crevette à l’aide de chaluts légers, mais qui est entièrement désignée comme une AMP.

Le NFFO représente l’ensemble des intérêts de la pêche en Angleterre et au Pays de Galles. Nos politiques sont approuvées, sur des principes démocratiques, par un comité exécutif qui reflète toutes les parties de l’industrie, des plus petits aux plus grands navires.

Qui paie quoi, dans les abonnements, n’est jamais une considération. Par ailleurs, les revenus de souscription ne couvrent qu’environ un tiers de nos revenus, le solde étant apporté par notre société de services. Pendant de nombreuses années, nous avons également plafonné les abonnements payés par les plus gros navires – en partie pour éviter que des déséquilibres du type de ceux que Greenpeace prétendent ne se produisent.

Ainsi, Greenpeace ne s’est pas trompé pour la première fois sur tous les points.

Il est dommage que Greenpeace ne soit pas aussi transparent sur ses motivations, son financement et ses objectifs de campagne que le NFFO.”