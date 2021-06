Supertrawlers et bateaux de pêche pillant les eaux britanniques ciblés dans la nouvelle opération « Assez de rhétorique ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Pêche : le super chalutier Margiris sillonne la Manche

Greenpeace a lancé l’opération Ocean Witness pour coïncider avec la Journée mondiale des océans aujourd’hui. Le projet de six mois impliquera un nouveau navire de Greenpeace appelé Sea Beaver, qui surveille les AMP au large de la côte sud et fait ce que Greenpeace prétend que le gouvernement britannique n’a pas fait jusqu’à présent, à savoir protéger les zones marines protégées du Royaume-Uni contre la pêche destructrice, un élément clé Promesse du Brexit.

Le groupe de pression Oceana a publié aujourd’hui des données indiquant que les chalutiers de fond, qui traînent d’énormes filets le long des fonds marins, ont passé 68 000 heures à pêcher dans des zones protégées britanniques créées spécifiquement pour protéger les fonds marins en 2020.

L’Opération Ocean Witness de Greenpeace s’engage à documenter et à exposer ce qu’ils qualifient de pratiques de pêche destructrices.

Il documentera également la beauté et la biodiversité des mers du Royaume-Uni et s’engagera avec les communautés de pêcheurs le long de la côte sud.

Chris Thorne, un militant des océans à Greenpeace UK, a déclaré : « Notre gouvernement se définit comme un champion mondial des océans tout en permettant aux navires de pêche industriels destructeurs d’opérer librement dans nos zones protégées.

« Nous avons entendu assez de rhétorique, c’est pourquoi nous lançons l’opération Ocean Witness.

« Nous ferons le travail de notre gouvernement pour eux, en demandant des comptes aux navires de pêche les plus destructeurs et en veillant à ce que notre gouvernement ne puisse pas cacher la destruction qui a lieu dans nos océans, qui restent si souvent au-delà de l’horizon et hors de vue pendant la plupart des Publique.”

Il a ajouté : « Notre gouvernement doit tenir sa promesse du Brexit de renforcer la protection des océans.

« Un réseau mondial d’aires marines protégées, où tous les chalutiers de fond et les super-chalutiers sont interdits, raviverait nos mers et nos communautés côtières, unifierait notre nation divisée et ferait de la Grande-Bretagne un véritable leader de la protection marine. »

Melissa Moore, responsable de la politique britannique chez Oceana en Europe, a déclaré: «Notre analyse des données 2020 publiées aujourd’hui a révélé qu’il y avait une forte augmentation de la pêche avec des engins remorqués de fond destructeurs dans les zones marines protégées du Royaume-Uni malgré la pandémie.

«Cette activité contrevient à la loi sur la faune et doit être interdite dans nos zones protégées, plutôt que d’autoriser plus d’un millier de navires britanniques et européens à poursuivre leurs activités dommageables en toute impunité.

« Les engagements internationaux sont les bienvenus, mais doivent s’accompagner d’une action nationale. »

Les chalutiers de fond et les super-chalutiers destructeurs passent des milliers d’heures chaque année à pêcher dans des zones censées être protégées.

Les heures de pêche des superchalutiers dans les aires protégées ont considérablement augmenté chaque année depuis 2017.

Leurs opérations sont entièrement légales. Tout cela est légal, car il n’y a pratiquement aucune restriction sur la pêche industrielle dans les zones protégées au large du Royaume-Uni, en particulier celles qui protègent les fonds marins, malgré l’engagement du gouvernement britannique à protéger ces zones.

S’adressant à Andrew Marr de la BBC en janvier, le Premier ministre Boris Johnson a promis d’interdire ce qu’il a appelé les “chalutiers aspirateurs” – mais n’a jusqu’à présent pas tenu sa promesse.

Par conséquent, soutient Greenpeace, le gouvernement n’a pas jusqu’à présent tenu deux de ses promesses concernant le Brexit, à savoir une meilleure protection marine et un meilleur accord pour les pêcheurs britanniques.

Greenpeace demande au gouvernement d’interdire aux chalutiers de fond et aux superchalutiers d’opérer dans toutes les zones protégées du Royaume-Uni en restreignant les licences de ces navires pour opérer dans les eaux britanniques, comme le prévoit le nouveau projet de loi sur la pêche 2020.

L’opération Ocean Witness sera opérée à partir de Newhaven de juin à l’automne 2021.

Un porte-parole du Defra a déclaré : « Le Royaume-Uni est un leader mondial dans la protection de nos mers, avec notre « ceinture bleue » d’aires marines protégées s’étendant sur 38 % des eaux britanniques.

« Nous nous engageons à créer un environnement marin sain et durable.

“Maintenant que nous avons quitté l’UE, l’Organisation de gestion marine consulte sur des garanties supplémentaires pour quatre de nos précieuses aires marines protégées, y compris l’interdiction des activités qui nuisent à la faune ou endommagent les habitats.”