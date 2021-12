Supervolcan de Yellowstone : une chaîne de montagnes a disparu dans une énorme chambre magmatique | Sciences | Des nouvelles

Supervolcan de Yellowstone : Expert sur le « danger » de la Caldera en 2015

Le supervolcan de Yellowstone est une source de fascination apocalyptique depuis des années – et il est facile de comprendre pourquoi. Yellowstone est l’un des rares « supervolcans » à travers le monde, chacun au moins sept fois plus grand que le mont Tambora, qui a connu la plus grande éruption volcanique de l’histoire. Yellowstone est considéré comme le plus grand de tous. Il a éclaté trois fois auparavant : il y a 2,1 millions d’années, il y a 1,3 million d’années et il y a 640 000 ans.

La dernière éruption aurait été 1 000 fois plus grosse que l’éruption dévastatrice du mont St Helens de 1980.

La dernière éruption de Yellowstone a créé une dépression, connue sous le nom de caldeira, qui mesure 55 km sur 80 km de large.

La prochaine éruption devrait provoquer une dévastation massive. Un article de 2014 dans « Géochimie, géophysique, géosystèmes » a révélé que le volcan est capable d’enterrer un certain nombre d’États, dont l’Idaho et le Colorado, dans trois pieds de cendres volcaniques.

Avec des éruptions se produisant à des intervalles d’environ 660 000 ans, certains ont soutenu que Yellowstone était « due » à une éruption.

Le documentaire 2015 de la Smithsonian Channel « Yellowstone Supervolcano » a exploré les impacts de la dernière éruption et les risques posés par de futures éruptions.

LIRE LA SUITE: Avertissement Superbug : les scientifiques tirent l’alarme sur un additif de sucre commun

La chaîne de montagnes a disparu dans la chambre magmatique du supervolcan de Yellowstone (Image : GETTY/Smithsonian Channel)

Un tronçon de montagnes de 50 milles a tout simplement disparu après une éruption précédente. (Image : Smithsonian Channel)

Juste sous la caldeira de la dernière éruption se trouve la chambre magmatique, alimentée par un panache de magma s’étendant sur environ 465 miles.

Bien qu’il s’agisse principalement de roche solide, il a le potentiel de se liquéfier.

Le documentaire dit que le magma monte à travers le panache dans la chambre magmatique à un rythme de deux pouces par an.

Un scientifique a déclaré au documentaire : « Cette caldeira agitée de Yellowstone est vraiment vivante, respirante. Et de temps en temps, ça rote.

L’inquiétude commence à surgir lorsque ce panache commence à se liquéfier et à se déplacer vers le haut à un rythme plus rapide.

L’une des nombreuses sources chaudes du parc national de Yellowstone. (Image : GETTY)

Le géologue Jake Lowenstern a déclaré au documentaire : « Les systèmes naturels peuvent nous faire aimer les balles courbes. Beaucoup de choses peuvent arriver pour lesquelles nous ne sommes pas vraiment prêts.

M. Lowenstern a recherché un schéma dans les trois éruptions précédentes.

Il a poursuivi: « Dans deux des très grandes éruptions de Yellowstone, tant de matériel sort, des chaînes de montagnes entières finissent par tomber dans le sol et disparaissent essentiellement. »

Le narrateur du documentaire, John Beach, a ajouté qu’un tronçon de montagnes de 80 km avait tout simplement disparu en s’effondrant dans la chambre magmatique.

La dernière éruption a éjecté environ 1 000 kilomètres cubes de roche, de poussière et de cendres volcaniques dans l’atmosphère.

A NE PAS MANQUER :

Brian Cox démystifie la théorie du Big Bang avec une « histoire de création » scientifique [QUOTES]

Des scientifiques stupéfaits par la découverte « parfaite » de l’ère glaciaire : « Il aurait pu mourir… [REVEALED]

Percée de l’archéologie après une ancienne étude humaine : « Énorme ! » [DISCOVERY]

Le Grand Prismatic Spring au parc national de Yellostone. (Image : GETTY)

Le géologue John Westgate a suivi les cendres des éruptions précédentes.

Il a déclaré : « Cela couvrait une grande partie des États-Unis. Il se produit dès la sortie de l’océan Pacifique. On le trouve même dans le golfe du Mexique.

À l’époque, lui et son équipe travaillaient sur un site dans le nord-est du Montana. Les cendres avaient plus de sept mètres d’épaisseur par endroits.

Lorsque le mont St Helens est entré en éruption, des cendres ont atterri dans 11 États et au Canada.

Le narrateur du documentaire a déclaré « ce n’est rien » par rapport aux précédentes éruptions de Yellowstone.

Une autre vue du Grand Prismatic Spring, cette fois d’en haut. (Image : GETTY)

Il a ajouté: « En ampleur et en volume, chacun était bien plus grand que le mont St Helens. »

Si une superéruption devait se produire, les signes avant-coureurs seraient évidents.

M. Lowenstern a déclaré à Vox plus tôt cette année: « Nous verrions probablement d’abord une activité sismique intense dans tout le parc. »

Des semaines et des mois passeraient probablement pour que les tremblements de terre fracturent les roches au-dessus du magma, permettant une éruption.

M. Lowenstern a souligné que les pires scénarios sont peu probables, bien que les choses puissent changer, comme on l’a vu avec les superéruptions précédentes.

Il a déclaré: «Même si Yellowstone éclatait à nouveau, vous n’obtiendrez probablement pas le pire des cas.

« Ce qui est beaucoup, beaucoup plus courant, ce sont les petites éruptions – c’est un point qui est souvent ignoré dans la presse. »

Le United States Geological Survey note qu’il n’y a aucun signe d’une éruption imminente.

Les probabilités d’une éruption au cours d’une année donnée ne sont que de 0,00014%. Il n’y a également aucune garantie que Yellowstone entre en éruption selon un cycle régulier.

M. Lowenstern a déclaré : « La Terre connaîtra des super-éruptions à l’avenir, mais viendront-elles à Yellowstone ? Ce n’est pas une chose sûre.