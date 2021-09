Supima nomme le gagnant du concours de design Yuki Xu des anciens élèves de RISD – WWD

Supima et le styliste Law Roach ont révélé jeudi que Yuki Xu, ancien élève de la Rhode Island School of Design, était le lauréat du concours de design Supima de cette année.

Xu et cinq finalistes : Cat Pfingst de l’Université Drexel ; Jiarui (Ruby) Cai du Fashion Institute of Design and Merchandising; Yitao Li de l’Institut de technologie de la mode ; Alana Tolliver de la Kent State University et Bora Kim de la School of Art Institute de Chicago ont présenté des vêtements de soirée entièrement confectionnés avec des tissus de coton Supima pour une opportunité de gagner 10 000 $. Les designers ont été chargés de produire cinq looks en tissu Supima, notamment des chemises, du sergé, du denim, du jersey et du velours.

Les designers ont été encadrés par le créateur de vêtements de soirée primé CFDA Bibhu Mohapatra et les collections ont été évaluées par un panel de juges comprenant Roach, ainsi que Nicola Formichetti, Fern Mallis, Edward Barsamian, Luke Meagher, Kelly Augustine, Godfrey Deeny, Freya Drohan, Gianluca Longo, Emilia Petrarca, Avril Graham, Claire Thomson-Jonville, Rajni Jacques, Maria Bernad, Tyler McCall, Tati Cotliar, Shibon Kennedy, Jerome Lamaar et le gagnant du SDC 2016, Jeffrey Taylor.

Cette année marque le retour de l’événement à une présentation physique, car la compétition de l’année dernière était hébergée via Instagram Live et était également hébergée par Roach. La gagnante précédente, Amanda Forastieri de l’Université Drexel, a également reçu un prix de 10 000 $.

“Compte tenu de certains des défis auxquels nous sommes toujours confrontés, nous sommes très fiers du groupe de finalistes de cette année”, a déclaré Buxton Midyette, vice-président du marketing et des promotions de Supima, en révélant le concours de cette année en août. « Ils sont tous extrêmement talentueux et ont su saisir le vrai sens de la DDC grâce à leur créativité et leur innovation. »