Support complet, dates, heures, chaînes de télévision pour les play-in, les matchs éliminatoires ⋆ .

La saison NBA n’a pas été facile, mais la ligue a réussi à relever les défis présentés par la pandémie COVID-19 et à atteindre la phase éliminatoire.

Les séries éliminatoires de cette année seront légèrement différentes avec l’ajout du tournoi de play-in, qui élargira le champ de 16 à 20 équipes au total. Mais en ce qui concerne les séries éliminatoires, la mission est toujours la même: gagner 16 matchs et capturer le trophée Larry O’Brien.

CLASSEMENT NBA: Scénarios de classement, répartition pour les places en séries éliminatoires

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder les séries éliminatoires de la NBA 2021, y compris les programmes télévisés pour les matchs de play-in et les séries éliminatoires.

Bracket éliminatoire NBA 2021

(NBA)

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/b3/5a/nba-playoff-bracket-2021jpg_yzbtj59tgdtt1m6d4qtlhvjys.jpg?t=1899188673&w=500&quality=80

Comment regarder les matchs éliminatoires de la NBA

Les matchs éliminatoires de la NBA seront à nouveau répartis entre ESPN et TNT. Les matchs du premier et du deuxième tour sont dispersés sur les deux réseaux. Chaque match de la finale de la NBA sera diffusé exclusivement sur ABC.

Les principaux débouchés pour les matchs des séries éliminatoires de la NBA 2021 en direct sont Watch ESPN et Watch TNT, tous deux disponibles sur ordinateur et en téléchargeant les applications mobiles.

Calendrier des éliminatoires de la NBA 2021

Remarque: cette section sera mise à jour lorsque les matchs du premier tour seront finalisés.

18 mai

Jeu (play-in)

Heure (ET)

Télévision nationale

Hornets vs Pacers 18h30 TNT Wizards vs Celtics 21h00 TNT

19 mai

Jeu (play-in)

Heure (ET)

Télévision nationale

Spurs vs West n ° 9 à déterminer ESPN West n ° 8 vs ouest n ° 7 à déterminer ESPN

20 mai

Jeu (play-in)

Heure (ET)

Télévision nationale

Gagnant du match 1 vs perdant du match 2 20 h 00 TNT

Le 21 mai

Jeu (play-in)

Heure (ET)

Télévision nationale

Gagnant du jeu 3 contre perdant du jeu 4 à déterminer ESPN