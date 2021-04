Support de téléphone de voiture minuscule, efficace et abordable

La conduite nécessite de la concentration et de l’attention, c’est pourquoi il est primordial de trouver le bon support de téléphone de voiture. Les interactions téléphoniques pendant la conduite doivent être simples et ne pas distraire. Vous avez besoin de quelque chose qui vous donnera un accès rapide et sûr à votre musique, à votre navigation et à vos communications interactives. Le Logitech Plus Trip promet une solution propre pour vos besoins de montage de téléphone. Nous l’avons pris sur de nombreux disques et sommes prêts à vous donner notre verdict final à ce sujet, alors attachez-vous pour notre examen de Logitech Plus Trip.

Ce que vous devez savoir sur le voyage Logitech Plus

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Voyage Logitech Plus: 6,90 USD

Le Logitech Plus Trip est un petit support d’aération magnétique pour voiture. Il est utilisé pour maintenir les smartphones en place pour un accès et une visualisation faciles. Il est actuellement au prix de 6,90 $ sur Amazon (au moment de la rédaction de cet article), mais vous pouvez également l’obtenir auprès d’autres détaillants pour un prix similaire. Il n’est disponible que dans une configuration de couleur: gris avec un contour métallique.

L’emballage est livré avec le support d’aération, ainsi que quelques plaques magnétiques adhésives qui se fixent aux appareils, aux étuis de smartphone, etc. Il mesure 1,38 x 1,25 x 1,25 pouces et pèse 0,05 lb.

Ce qui est bon?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Il y a beaucoup à aimer dans le Logitech Plus Trip. Pour commencer, ce prix semble irréel. Ce sera vraiment difficile à battre, surtout une fois que vous vous rendrez compte de la valeur que le produit apporte à la table.

Tout commence par le design, qui est exceptionnel. Cet accessoire est petit et élégant. Les accents gris et métalliques se fondent dans leur environnement, d’autant plus qu’il est minuscule et que sa surface visible n’a qu’un diamètre de 1,25 pouce une fois monté. C’est l’un de ces supports de téléphone de voiture que vous n’aurez pas peur de laisser même lorsqu’il n’est pas utilisé.

Le design Logitech Plus Trip est exceptionnel!

L’espace n’est pas quelque chose que la plupart des voitures ont en abondance, donc le fait que le Logitech Plus Trip optimise son empreinte en étant attaché à un évent de voiture est certainement un plus. Une autre grande chose que j’aime à propos des supports d’aération de voiture est qu’ils placent votre téléphone en contact direct avec de l’air frais AC, ce qui maintient la température du smartphone à un niveau bas.

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Bien sûr, il y a aussi la nouveauté d’être un support d’aération magnétique pour voiture. C’est certainement une fonctionnalité pratique à avoir lorsque vous voulez pouvoir monter et descendre rapidement de votre voiture. Il devient fatiguant de devoir gérer des supports de téléphone de voiture mécaniques à chaque fois que vous montez dans votre véhicule, et ce produit résout définitivement ce problème.

L’aimant ne semblait pas extrêmement puissant, mais il était assez fort pour contenir le Samsung Galaxy S10 Plus et le Google Pixel 3 XL avec lesquels je le testais (ce dernier avait même un étui portefeuille). En fait, j’ai pu mettre l’un des aimants dans un étui et il a travaillé à travers environ 1 à 2 mm de cuir. Pas une seule fois, mes téléphones ne sont tombés ou n’ont eu l’impression de glisser. Il avait définitivement une prise sécurisée sur mes appareils, donc ça devrait aller à moins que vous n’essayiez de monter une tablette dessus. Le clip est également assez serré et tient fermement aux lames de ventilation. Et l’unité est même livrée avec une fente pour câble à l’arrière pour un branchement facile, ce qui est une belle cerise sur le gâteau.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Il n’y a vraiment pas grand chose à redire avec le Logitech Plus Trip. Mon seul commentaire négatif ne concerne pas tant le produit, mais les supports d’aération. J’ai juste l’impression qu’ils ne peuvent jamais tout à fait maintenir un appareil stable. Les lames d’évent ont tendance à tomber avec le moindre poids, et c’est une expérience que j’ai également eue avec ce produit.

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Je ne peux pas non plus être le seul à ne pas aimer attacher des choses de manière semi-permanente aux téléphones. Coller une plaque magnétique à l’arrière d’un téléphone est un peu un engagement, surtout si elle est visible. Le mettre sur un étui pourrait être plus supportable, mais si vous êtes comme moi, c’est quelque chose qui vous dérangera toujours. Ensuite, il y a aussi la question de devoir obtenir des remplacements lorsque vous passez à un nouveau téléphone / étui. Au moins, le support réel ne colle pas à votre voiture, ce qui est une pratique courante avec ces supports de téléphone magnétiques ultra-petits.

Enfin, l’aimant pourrait interférer avec votre système de charge sans fil, ce qui serait un énorme problème. Assurez-vous de le placer de manière stratégique si la charge sans fil est une fonctionnalité importante pour vous.

Revue de Logitech Plus Trip: Dois-je l’acheter?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Les seuls inconvénients réels du Logitech Plus Trip sont de devoir gérer des plaques magnétiques et d’éventuelles interférences de charge sans fil. Si vous pouvez dépasser ces deux fourches sur la route et que cela ne vous dérange pas d’utiliser un support de ventilation de voiture, ce sera un compagnon de voyage incroyable.

Il est petit, discret et a l’air bien même si vous le remarquez. La qualité de fabrication est excellente et rien à ce sujet ne semble bon marché. Il fonctionne comme prévu et l’aimant facilite le montage (et le démontage) de votre téléphone. L’aimant est suffisamment puissant pour contenir des téléphones lourds. C’est vraiment le meilleur support d’aération de voiture que j’ai essayé. Et à ce prix? Donnez-moi deux!

Le Logitech Plus Trip est vraiment le meilleur support d’aération de voiture que j’ai essayé. Et à ce prix? Donnez-moi deux!

Vous devriez vous dépêcher et obtenir un voyage Logitech Plus maintenant si vous y êtes, cependant. Plusieurs détaillants commencent à manquer de stock et l’accessoire est introuvable sur le site Web de Logitech. Il est peut-être sur le point de cesser.

Voyage Logitech Plus

Le Logitech Plus Trip est un petit support de voiture magnétique qui se fixe à vos bouches d’aération.