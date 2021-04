Support de téléphone de voiture polyvalent et pratique

Les téléphones sont devenus un élément crucial de nos déplacements. Nous les utilisons pour la musique, la navigation, les communications interactives, etc. C’est pourquoi il est si important de trouver le meilleur support de téléphone de voiture pour vos besoins. Nous sommes tombés sur l’iOttie Easy One Touch 4 dans notre recherche du copilote parfait et c’est mon compagnon depuis un certain temps. Il est maintenant temps de tout vous raconter, alors attachez votre ceinture! Ceci est l’examen iOttie Easy One Touch 4 de l’autorité Android.

Ce que vous devez savoir sur l’iOttie Easy One Touch 4

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

iOttie Easy One Touch 4 (HLCRIO126): 24,95 $ / 20,99 £ / 21,95 €

L’iOttie Easy One Touch 4 est un support de téléphone de voiture avec un mécanisme breveté qui facilite la connexion et la libération de votre smartphone. Il utilise une ventouse pour le montage sur les tableaux de bord et les pare-brise, tandis qu’un bras télescopique peut être personnalisé pour une vision optimale.

Le PDSF est de 29,95 $, mais vous pouvez trouver l’accessoire pour 19,95 $ sur Amazon lorsqu’il est réduit. Vous pouvez également le trouver disponible auprès d’autres détaillants populaires.

Les clients n’ont pas beaucoup de choix sur les couleurs et les configurations, car le produit n’est disponible qu’en noir. Il peut gérer n’importe quelle combinaison smartphone / coque entre 58 et 88 mm de largeur.

Une version équipée d’un évent de l’iOttie Easy One Touch 4 est également disponible. Nous avons testé la version tableau de bord et pare-brise.

Ce qui est bon?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

La caractéristique la plus intéressante de l’iOttie Easy One Touch 4 est sans doute son mécanisme d’amarrage. Il y a un gros bouton en caoutchouc avec des accents argentés juste sur la plaque arrière. Cela permet aux bras de la monture de se fermer et de se resserrer lorsqu’ils sont pressés. On peut connecter un téléphone en le pressant simplement contre le support. Vous pouvez ensuite presser les barres de dégagement pour démonter votre appareil. C’est une opération simple qui permet de monter et de descendre de votre véhicule avec votre téléphone rapidement et facilement.

Le support de voiture offre également une grande flexibilité. Le bras peut être raccourci, allongé, abaissé ou relevé. La casquette à bille offre une totale liberté d’orientation et les bras sont suffisamment larges pour accueillir la plupart des téléphones. Si cela ne suffit pas, vous pouvez également personnaliser les pieds du support pour éviter que votre appareil ne soit victime de la gravité. Et vous avez non seulement la liberté de les déplacer de haut en bas, mais aussi d’un côté à l’autre. Cela facilite l’accès gratuit aux ports situés sous le téléphone.

L’iOttie Easy One Touch 4 permet de monter et de descendre de votre véhicule avec votre smartphone rapidement et facilement.

Le support d’iOttie est monté avec une ventouse, qui s’est avérée suffisamment solide pour contenir même des téléphones lourds comme le Samsung Galaxy S21 Ultra. Les ventouses vous offrent également une liberté de placement, car elles permettent de monter le support là où vous le jugez le plus sûr et le plus pratique. Et si vous ne trouvez pas une surface plane optimale pour cela, la boîte est livrée avec un tampon de tableau de bord plat qui peut être fermement collé à n’importe quelle surface grâce à sa face inférieure adhésive.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Ce support est annoncé comme un accessoire de tableau de bord et de pare-brise, ce qui pose quelques problèmes. Avoir quoi que ce soit obstruant votre vue de face est un danger, sans parler d’illégal dans certaines régions (vérifiez vos lois locales). Mais si le pare-brise et le tableau de bord sont évidents pour ce support, vous n’avez pas nécessairement besoin d’y installer l’iOttie Easy One Touch 4. La ventouse et le coussin inclus facilitent son installation n’importe où.

C’est aussi une monture très visible qui ne se fondra pas dans son environnement. Ce ne serait pas un problème s’il était esthétique, mais son design n’est pas parmi les meilleurs. Il est fait de ce que les accessoires abordables en plastique moins chers sont souvent caractérisés par. Et bien que ses bras et ses boutons complexes le rendent très polyvalent, ils lui donnent également l’apparence d’un engin un peu désordonné, en particulier lorsqu’il est placé juste au milieu de votre tableau de bord ou de votre pare-brise. C’est certainement fait pour la productivité, pas pour l’apparence.

Le montage de l’iOttie Easy One Touch 4 sur votre tableau de bord ou votre pare-brise peut être un danger.

Mis à part l’esthétique, nous étions en fait assez satisfaits de la robustesse de l’unité. Les joints semblaient fortement attachés et rien ne bougeait vraiment, à l’exception de quelques pièces plus minces dans le support. C’est assez solide, mais presque à la faute. Les pièces mobiles semblaient et sonnaient comme si elles étaient coudées lorsqu’elles étaient déplacées. Le mécanisme d’amarrage automatique est également assez rugueux. Il serre violemment le téléphone lorsqu’il est activé. Je ne pense pas que cela endommagera quoi que ce soit, mais c’est quelque chose à considérer si vous aimez une mécanique plus douce.

Bien sûr, le fait que le support de téléphone s’étende le rend plus sujet aux mouvements aléatoires lors de la conduite sur un terrain plus accidenté. Il se trémousse définitivement, ce qui est un autre inconvénient.

Avis iOttie Easy One Touch 4: Dois-je l’acheter?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Si vous pouvez monter l’iOttie Easy One Touch 4 en toute sécurité et que le plastique moins cher et la mécanique brute ne vous dérangent pas, alors c’est un bon support de voiture à avoir.

Le mécanisme de montage automatique est super pratique. Les bras mobiles offrent une grande flexibilité pour un accès et une visualisation optimaux du téléphone. Un coussin de tableau de bord et une ventouse inclus permettent de fixer l’accessoire sur plus de surfaces (si elles conviennent). Et bien que le prix ne soit pas parmi les plus bas, il est toujours juste pour ce que vous obtenez.

iOttie propose également l’Easy One Touch 5 maintenant, qui est un autre produit que vous voudrez peut-être envisager si cela ne vous dérange pas de payer un peu plus. Cependant, nous recommandons le One Touch 4 car si le One Touch 5 peut prendre en charge des téléphones plus larges, il n’est pas aussi efficace pour les maintenir en place.

iOttie Easy One Touch 4

L’iOttie Easy One Touch 4 est un support de voiture qui utilise un mécanisme d’ancrage automatique pour sécuriser votre téléphone pendant que vous conduisez.