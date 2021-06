Support et hub Satechi pour iPad avec 6 ports, design pliable

Après le lancement de l’iPad Pro 2021 d’Apple, Satechi est sorti aujourd’hui avec ce qui ressemble à un nouvel accessoire pratique, le support et le moyeu en aluminium. Cet appareil à double fonction pour iPad Pro/Air offre des E/S pratiques dans un boîtier pliable et portable.

Satechi a annoncé le nouveau support et hub en aluminium pour iPad Pro, soulignant l’objectif du produit d’améliorer l’expérience des utilisateurs avec la tablette Apple à la maison, au bureau ou en déplacement.

Doté de six ports de connectivité, il combine les capacités d’un ordinateur de bureau avec la commodité d’une tablette. Le support et moyeu en aluminium repousse les limites d’une configuration traditionnelle et est entièrement pliable et portable, ce qui le rend idéal pour toute configuration d’espace de travail – que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement.