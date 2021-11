Support iPad magnétique pour iPad Pro de Lululook testé

L’une des choses que j’aime dans le Magic Keyboard d’Apple pour iPad, c’est qu’il sert également de support magnétique pour iPad, idéal pour cuisiner. Il maintient l’écran droit et en toute sécurité hors de la surface du plan de travail, qui sont les deux exigences lorsque vous utilisez votre iPad comme livre de cuisine. Le seul inconvénient est que l’orientation est paysage, alors que le mode portrait vous permet de voir plus de la recette à la fois.

C’est quelque chose que le support magnétique pour iPad Lululook Urban résout. Clairement modelé sur le support de l’iMac, il peut être utilisé à la fois en mode paysage et en mode portrait.

La société fabrique deux modèles différents, l’un avec la sous-marque Urban et l’autre sans. Je ne sais pas pourquoi – celui de marque Urban est beaucoup plus joli et ne coûte que 10 $ de plus à 83 $.

Il est disponible en deux tailles, une pour les modèles 11 pouces et 12,9 pouces, et en deux finitions : argent et gris sidéral. J’ai essayé la version plus grande, qui est compatible avec les modèles de 3e, 4e et 5e génération.

Regarde et ressent

Le modèle Urban est très minimaliste dans son design. Il s’agit essentiellement d’un rectangle gris vierge posé au-dessus du support de style iMac. Le seul marquage est une seule ligne le long de l’un des bords longs. Je ne sais pas pourquoi, et je préférerais que ce ne soit pas là, mais ce n’est pas grave. Il n’y a pas de marque à l’avant du support ou du coussin magnétique, seulement à l’arrière.

Il y a une surface lisse anti-rayures sur le devant du coussin.

Utilisé

Le support est très réglable. Vous pouvez l’incliner d’avant en arrière pour ajuster l’angle, et vous pouvez le faire pivoter pour basculer entre les orientations paysage et portrait.

Les deux réglages se font simplement à la main, et la résistance est juste – assez solide pour rester parfaitement en place, tout en étant douce et facile à régler.

L’attache magnétique est très forte. Une fois que l’iPad est correctement attaché, il n’y a absolument aucun moyen qu’il aille n’importe où ! Cependant, vous devez d’abord faire attention à bien aligner l’iPad.

Ma seule vraie critique est qu’il est possible que l’iPad reste dans une position où il n’est pas correctement aligné, et d’où il pourrait facilement tomber. Une fois que vous avez pris le coup (en mode vertical, il suffit de centrer l’iPad et d’aligner le bas de la tablette avec le bas du pad), alors c’est facile et il n’y a aucun risque qu’il tombe. À tel point que la seule façon de le soulever du coussin est par le bas.

Support iPad magnétique Lululook Urban : prix et conclusions

Le stand coûte 83 $. C’est à peu près comparable aux autres supports magnétiques pour iPad disponibles. Il existe bien sûr des modèles moins chers disponibles sans fixation magnétique, qui sont compatibles avec les anciens modèles et les iPad non-Pro. Cela comprend un joli support économique, qui est le choix d’Amazon.

Mais pour moi, la fixation magnétique est plus pratique, et je suis fan du look flottant, donc personnellement, je pense que cela en vaut la peine. Celui-ci habite maintenant dans notre cuisine.

Le support magnétique pour iPad Pro Lulook Urban est disponible sur Amazon pour les modèles iPad Pro 11 et 12,9 pouces, en argent ou en gris sidéral.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :