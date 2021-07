Support multi-appareils de test bêta de WhatsApp : comment adaptera-t-il son infrastructure pour assurer un cryptage de bout en bout ?

Actuellement, WhatsApp effectue des tests bêta de la fonctionnalité avec un nombre limité d’utilisateurs.

WhatsApp : WhatsApp n’a pendant longtemps proposé WhatsApp Web que comme quelque chose de proche à distance de l’accès multi-appareils, et même dans ce cas, il faut que les utilisateurs allument et connectent leur téléphone pour pouvoir travailler. Cependant, maintenant, un nouveau test bêta est mené par la plate-forme appartenant à Facebook qui cherche à prendre en charge plusieurs appareils sans avoir besoin d’un téléphone dans le mix. Cependant, il est crucial pour WhatsApp, qui a récemment été critiqué pour la sécurité des conversations et des données des utilisateurs, de s’assurer que les discussions restent cryptées de bout en bout lors de l’introduction de cette fonctionnalité.

Dans une interview le mois dernier, Will Cathcart, directeur de WhatsApp, et Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, avaient souligné les défis techniques auxquels ils étaient confrontés à cet égard. Et maintenant, Cathcart a partagé un article de blog détaillant davantage de mesures que l’entreprise prend pour garantir le maintien de la sécurité.

Selon les images partagées par Facebook expliquant l’architecture des messages de WhatsApp, l’infrastructure actuelle de WhatsApp Web repose fortement sur le smartphone, c’est pourquoi elle doit rester active. En effet, tout message envoyé par un utilisateur via WhatsApp Web est envoyé dans un format crypté au téléphone de l’utilisateur. À partir de là, le cryptage de bout en bout du chat se produit et le message est envoyé au serveur, puis au téléphone du destinataire. Cela signifie que la clé déterminant les identités de l’expéditeur et du destinataire, la capacité de chiffrer et de déchiffrer les messages et l’historique des messages, etc., réside actuellement dans le téléphone de l’utilisateur.

Désormais, le nouveau système sur lequel travaille WhatsApp tente de transférer cette gestion des clés sur tous les appareils. Selon l’image, si un message est envoyé via un ordinateur portable, au lieu d’une clé envoyée pour le téléphone de l’utilisateur au smartphone, deux clés seraient envoyées directement au serveur – une pour le téléphone de l’utilisateur et l’autre pour celui du destinataire. téléphoner. Le serveur enverrait alors le message aux téléphones de l’expéditeur ainsi qu’au destinataire avec les clés respectives. De toute évidence, cela signifie que WhatsApp essaie de déplacer le fardeau du cryptage du smartphone de l’expéditeur vers l’appareil expéditeur tout en testant cette fonctionnalité.

Cependant, transférer cette responsabilité à d’autres appareils ne sera certainement pas une affaire facile compte tenu des changements requis dans l’infrastructure, c’est pourquoi pour le moment l’application de messagerie instantanée exécute un test bêta de la fonctionnalité avec un nombre limité d’utilisateurs déjà inscrits. dans son programme afin que tous les problèmes puissent être aplanis avant qu’il ne soit déployé à une échelle universelle.

