Support Nifty à 15 600 et 15 450, Bank Nifty se prépare pour un déménagement majeur; Glenmark Pharma, Tata Power en point de mire

Nous devons voir plus de fermeté dans Bank nifty pour plus de force dans Nifty.

Par Tejas Shah

Le Nifty a perdu 116 points au cours de la semaine précédente pour clôturer à 15 683. Cela a commencé sur une note positive compte tenu des indices mondiaux la semaine dernière, mais n’a pas pu maintenir et franchir les 15 900 niveaux et de nouvelles ventes ont été observées vers le milieu de la semaine, où les ours ont pris le contrôle des marchés. La seconde moitié de la semaine dernière a été assez volatile et il y a eu une forte reprise depuis la zone de support principale de 15 550 à 600 vers la fin de la semaine, c’est-à-dire vendredi.

Le modèle de chandelier (marteau) formé sur le graphique journalier est encourageant. Ce fut une semaine volatile après une ouverture positive et ni les haussiers ni les baissiers ne voulaient abandonner. La clé positive à retenir pour astucieux est qu’il se maintient au-dessus du niveau de support majeur de 15 600 sur une base de clôture.

L’indice Nifty Small Cap 100 a atteint un nouveau sommet à vie (9 824) au cours de la semaine dernière. L’ampleur du marché est restée faible au cours de la séance de négociation de vendredi alors que 33 des 50 actions du Nifty ont baissé. Le marché au sens large a relativement sous-performé au cours de la semaine dernière, les indices Nifty Midcap 100 et Nifty Small cap 100 perdant respectivement 3,05% et 1,81%. La volatilité a un peu augmenté. India VIX a grimpé de 4,93 % à 14,80 en clôture hebdomadaire.

Actuellement, l’indice Nifty respecte à la fois les niveaux de support et de résistance. Le Nifty continue de former des sommets et des creux plus élevés sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires, ce qui est un signal positif selon la théorie de Dow. Les haussiers contrôlent totalement les marchés au stade actuel et utilisent chaque creux pour créer des positions longues. Les moyennes mobiles à court terme sont inférieures à l’action des prix et devraient continuer à soutenir les indices en cas de baisse. Le Nifty se négocie autour d’une zone de support de 15 550 à 15 600 niveaux et un mouvement brusque de 2 à 3 % peut être attendu de chaque côté de cette zone, de préférence du côté le plus élevé.

Les perspectives pour Nifty restent positives à court terme jusqu’à ce que les niveaux de soutien ne soient pas dépassés à la baisse. Les niveaux de 15 600 et 15 450 sont des supports à court terme. Ces niveaux de support peuvent être utilisés comme stop loss strict pour les positions longues existantes. Du côté supérieur, la résistance immédiate pour Nifty est à 15 800 niveaux et la prochaine zone de résistance majeure est à 16 000-100 niveaux.

Perspectives techniques de Bank Nifty

Le Bank Nifty était un secteur sous-performant et il était également en partie responsable de la baisse de Nifty au cours de la semaine dernière. Bank Nifty ne permet pas au marché d’aller plus haut et toute clôture quotidienne/hebdomadaire en dessous des niveaux 33 500-600 indiquera une nouvelle faiblesse de Bank Nifty. Nous devons voir plus de fermeté dans Bank nifty pour plus de force dans Nifty.

À la baisse, la zone de support immédiat pour Bank Nifty se situe à 33 900-34 000 niveaux et la prochaine zone de support majeure se situe à 33 500-600 niveaux. La zone de support de 33 500 à 33 600 a beaucoup d’importance car plusieurs études techniques et indicateurs suggèrent que cette zone est une zone de support très forte en termes de support de la moyenne mobile ST, de la bougie de cassure basse, des niveaux de retracement de Fibonacci, etc. (retracement de Fibonacci de 61,80 % niveau de l’ensemble de la hausse à partir de 32 115 niveaux (plus bas du 14 mai) à 35 811 niveaux (plus haut du 4 juin) sur le graphique journalier). Du côté supérieur, la zone de résistance immédiate pour Bank Nifty est à 35 300-500 et la prochaine zone de résistance est à 36 400-500 niveaux. Globalement, Bank Nifty se négocie dans une fourchette de 34 000 à 35 800 niveaux au cours des quatre dernières semaines après la cassure positive qui s’est produite au-dessus des niveaux 34 100-300 au mois de mai 2021.

L’indice bancaire a été très limité au cours des dernières semaines (4 semaines), mais se prépare maintenant pour un mouvement monstre. Nous sommes d’avis qu’à moins que et jusqu’à ce que le Bank Nifty ne clôture en dessous du niveau de 33 500, les perspectives restent positives à court terme.

Reliance Industries en point de mire

L’AGA du géant de l’indice Reliance Industries Ltd. (RIL) est prévue pour le 24 juin, ce qui gardera les traders et le marché enthousiasmés par le résultat. Techniquement, les perspectives pour RIL sont positives puisque l’action forme des sommets et des creux plus élevés sur le graphique journalier et qu’elle se négocie également au-dessus des moyennes mobiles à court et à long terme. Tout résultat en termes de résultat positif ou d’annonces peut faire monter le titre et apportera également un soutien au marché puisqu’il s’agit d’un indice poids lourd.

Les secteurs Technology, FMCG, Banking et Pharma devraient surperformer.

Sélection d’actions

Glenmark Pharma Ltée

L’achat peut être initié dans Glenmark Pharma Ltd. au CMP (640) pour la cible à la hausse 1 de Rs. 675 et cible 2 de Rs. 705 dans les 8 à 10 prochaines sessions. Placez un stop loss de Rs. 619.

Tata Power Ltd.

L’achat peut être initié dans Tata Power Ltd.at CMP (121) pour la cible haussière 1 de Rs. 135 et cible 2 de Rs. 150 dans les 4 à 6 prochaines semaines. Placez un stop loss de Rs. 114.

Ciment Ultratech Ltée

Achetez uniquement sur un mouvement au-dessus de 6755 avec un stop loss en dessous de 6550 pour un objectif à court terme de 6975 et 7150. (Conditional Call)

(Tejas Shah est AVP & Technical Analyst chez JM Financial Services. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

