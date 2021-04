Support solide pour bureaux et lits

Regarder des films au coucher sur votre téléphone peut devenir très vite inconfortable. Les supports ne fonctionnent pas bien sur des surfaces instables comme un lit ou des draps, et vous devrez souvent adopter des positions étranges pour que cela fonctionne. Tenir le téléphone avec vos mains peut entraîner des douleurs dans les bras le lendemain matin. Sans oublier qu’il y a un risque qu’un appareil dur glisse et vous frappe au visage. Le support de téléphone Saiji Gooseneck promet une solution à tous ces problèmes, nous l’avons donc mis à l’épreuve. Ceci est l’examen du support de téléphone Saiji Gooseneck de l’Autorité Android.

19, 99 $

Support de téléphone à col de cygne Saiji

Économisez 14,00 $

Achetez-le maintenant

Ce que vous devez savoir sur le support de téléphone Saiji Gooseneck

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Support de téléphone à col de cygne Saiji (IVY): 19,99 $ / 19,99 £

Le support de téléphone Saiji Gooseneck semble étrange au début, mais c’est un produit très simple à comprendre. C’est un bras flexible qui peut être plié et déplacé pour accueillir un appareil mobile dans une multitude de positions différentes. Il est principalement utilisé pour visionner des vidéos / films au chevet du patient, mais les possibilités sont infinies.

Le support de téléphone peut être fixé à un bureau, une table, un meuble ou tout ce qui mesure 2,3 pouces d’épaisseur ou moins. Une fois le bras mis en place, utilisez simplement la pince pour saisir fermement votre appareil et vous pouvez plier tout le fil pour ajuster les positions.

Son PDSF est de 33,99 $, mais il est répertorié chez la plupart des détaillants pour 19,99 $ au moment de la rédaction.

Ce qui est bon?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

J’ai déjà acheté trois produits différents de ce type, et chacun d’entre eux s’est cassé en quelques mois. Ils échouent généralement autour de la zone de serrage, ce qui, je suppose, est dû au fait que c’est la section qui supporte tout le poids. Cette section s’affaiblit probablement lorsque vous déplacez le bras.

Lorsque le support de téléphone Saiji Gooseneck est venu pour examen, j’hésitais à ce sujet. J’avais presque abandonné cette catégorie d’appareils, mais je devais lui donner une chance équitable. Ma recherche du bon support de lit / téléphone de bureau flexible n’était pas terminée après tout, et j’ai été surpris.

Lorsque le support de téléphone Saiji Gooseneck est venu pour examen, j’ai hésité, mais à la fin, j’ai été agréablement surpris.

Le support de téléphone Saiji Gooseneck a changé ma perspective. Je ne l’ai jamais gardé, mais je n’ai pas eu l’impression qu’il y avait des points faibles à craindre. Ce produit est aussi solide que le premier jour où je l’ai sorti de son emballage.

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Pour commencer, ce support de téléphone de chevet est lourd, pesant près d’une livre. Il mesure 33,4 pouces de long lorsqu’il est étendu complètement. Le fil lui-même est fait d’un alliage d’aluminium de 0,33 pouce d’épaisseur. Vous pouvez dire qu’il est de haute qualité car il a beaucoup de résistance. Le plier demande une bonne quantité de force. Le téléphone bougera encore un peu si vous secouez le lit, mais moins que les autres que j’ai utilisés.

En rapport: Les meilleures bornes de recharge que vous pouvez acheter

La pince de bureau est aussi solide que possible, même si elle est en plastique. Il tient fermement en place et rien ne s’est affaibli en quelques semaines d’utilisation. De même, son fil d’aluminium est très résistant et reste fermement en place.

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Alors que la pince de maintien du téléphone elle-même semble un peu moins chère que le reste du produit (plus d’informations à ce sujet dans la section suivante), elle a bien fonctionné jusqu’à présent. J’ai pu l’utiliser avec des appareils lourds comme le Google Pixel 3 XL, le Samsung Galaxy S21 Ultra et le Samsung Galaxy S10 Plus. Cela dit, ils s’adaptent tous assez bien, donc tout ce qui est beaucoup plus grand rencontrera des problèmes de compatibilité. En fin de compte, ceux qui veulent simplement regarder des vidéos sur un téléphone ne devraient avoir aucun problème dans la plupart des cas.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Ma plus grande plainte, comme mentionné ci-dessus, est que le support de téléphone n’est pas aussi bien construit que le reste du produit. Cette section a l’air et se sent comme si elle était faite de plastique moins cher. Cela ne me fait pas me sentir aussi confiant que le reste de l’appareil, mais ce n’est pas non plus le pire support de téléphone que j’ai utilisé. Le plastique brillant et moins cher se trouve être plus flexible. Mais il est livré avec des extrémités en caoutchouc, ainsi qu’une sangle pour la stabilité et la protection de l’appareil.

Ledit support prend en charge les appareils jusqu’à 3,9 pouces de large. Cela signifie qu’en moyenne, la plupart des téléphones dotés d’un écran de 4,3 à 6,3 pouces devraient fonctionner. Cela couvre tout sauf le téléphone étrange qui est particulièrement large ou étroit.

Suite: Les meilleurs accessoires de téléphone que vous pouvez trouver

Comme vous vous en doutez, le fil épais n’a jamais l’air aussi joli après les premiers plis. Même le remettre à plat est un problème, alors soyez prêt pour des courbes de fil étranges après une certaine utilisation.

Je souhaite également que le support de téléphone puisse gérer des appareils plus gros. Cela aurait été génial d’utiliser le support de téléphone Saiji Gooseneck avec mes tablettes, par exemple. Même une plus petite tablette Amazon Fire de 7 pouces est trop grande pour le support Saiji. Et je pense que l’unité est suffisamment solide pour contenir un appareil plus gros et plus lourd.

Examen du support de téléphone Saiji Gooseneck: Dois-je l’acheter?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Le support de téléphone à col de cygne Saiji est certainement un concurrent sérieux pour ceux qui sont sur le marché pour un support de téléphone de lit / bureau avec un bras flexible. Cela a une construction solide (pour la plupart), fonctionne bien, a l’air bien et il n’y a pas grand-chose à redire. Ce n’est pas non plus très cher pour ce qu’il propose. Surtout compte tenu du fait que le prix sur Amazon est généralement bien inférieur au PDSF de 33,99 $.

Le support de téléphone à col de cygne Saiji est devenu mon compagnon de lit et de bureau de choix pour la consommation multimédia mains libres.

Support de téléphone à col de cygne Saiji

Le support de téléphone Saiji Gooseneck est une pince de téléphone flexible pour votre bureau ou votre lit.