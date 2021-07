Suppression de la règle des 12 semaines : quand vous devriez recevoir un deuxième jab, pouvez-vous modifier votre rendez-vous ? | Royaume-Uni | Nouvelles

S’exprimant depuis Downing Street cet après-midi, le Premier ministre Boris Johnson a présenté la dernière étape de l’assouplissement des règles de verrouillage. Alors qu’une décision finale doit être prise le 12 juillet, à partir du 19 juillet, la plupart des restrictions de Covid seront levées – y compris le travail à domicile, la réouverture des boîtes de nuit et aucune obligation légale de porter des masques faciaux. Le PM a également annoncé que l’écart de 12 semaines entre les vaccins Covid serait réduit.

Johnson a déclaré que la pandémie était “loin d’être terminée” et ne serait pas terminée d’ici le 19 juillet, avec un potentiel de 50 000 cas détectés par jour à cette date.

Il a déclaré lors de la conférence de presse de Downing Street : « Nous constatons une augmentation des admissions à l’hôpital et nous devons malheureusement nous réconcilier avec davantage de décès dus à Covid.

“Dans ces circonstances, nous devons prendre une décision prudente et équilibrée. Et il n’y a qu’une seule raison pour laquelle nous pouvons envisager de passer à l’étape quatre dans des circonstances où nous serions normalement enfermés davantage, et c’est à cause de l’efficacité continue du déploiement du vaccin.”

Il a déclaré que l’on s’attend toujours à ce que d’ici le 19 juillet, chaque adulte au Royaume-Uni se soit vu offrir une première dose d’un vaccin contre le coronavirus et que les deux tiers en aient reçu une deuxième.

Pouvez-vous avancer votre rendez-vous vaccinal ?

Si vous souhaitez un rendez-vous plus tôt pour votre deuxième jab, il existe une façon de l’avancer.

Mark Ford, qui aide à livrer le National Booking Service pour le vaccin Covid-19 chez NHSDigital, a tweeté : « Si vous voulez avancer votre deuxième dose de vaccin, mais ne l’avez pas fait parce que vous devez d’abord annuler votre rendez-vous… vous pouvez utiliser le nouveau vérificateur de disponibilité avant d’annuler pour vous assurer d’obtenir un rendez-vous plus tôt.”

Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur le site Web du NHS, d’entrer votre numéro de référence de rendez-vous et de sélectionner « annuler ou réserver » la date et l’heure actuelles.

Cela vous montrera ensuite la disponibilité pour le centre de vaccination que vous avez choisi.

S’il y a une date et une heure disponibles, vous devrez procéder à l’annulation de votre rendez-vous actuel avant de pouvoir en prendre un nouveau.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que les vaccins “construisent un mur de protection contre l’hospitalisation”.

Dans une déclaration aux Communes, Sajid Javid a déclaré: “Pourtant, aujourd’hui, même si les cas augmentent conformément à ce que nous attendions, les hospitalisations augmentent à un rythme beaucoup plus faible et les décès ne représentent qu’un pour cent du chiffre que nous avons vu au Pic.

“Nos vaccins construisent un mur de protection contre l’hospitalisation, et coup par coup, brique par brique, ce mur s’élève.”

Il a ajouté que “86 pour cent des adultes britanniques ont eu au moins un jab et 64 pour cent en ont eu deux.

« Nous renforçons encore davantage notre mur de défense vaccinale.

“Je peux dire à la Chambre que nous réduisons l’intervalle de dose pour les moins de 40 ans de 12 semaines à huit.

“Ce qui signifiera que chaque adulte aurait dû avoir la chance d’être doublé d’un piqûre d’ici la mi-septembre”.

Le gouvernement envisage également de donner un vaccin de rappel contre le coronavirus avec le vaccin contre la grippe au cours de l’hiver.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré aux députés: “En raison des mesures en place cet hiver, presque personne au Royaume-Uni n’a eu la grippe depuis 18 mois maintenant, c’est évidemment une bonne chose, mais cela signifie que l’immunité contre la grippe est en baisse.

“La campagne contre la grippe de cet hiver sera plus importante que jamais et nous cherchons actuellement à savoir si nous pouvons donner aux gens le vaccin de rappel Covid-19 et le vaccin contre la grippe en même temps.”

Il a déclaré que les plus vulnérables se verraient proposer une troisième dose à partir de septembre.

M. Javid a déclaré: “La quatrième étape est la prochaine étape de la sortie de notre pays de cette pandémie.

“Je sais qu’après tant de mois difficiles, c’est une étape que beaucoup d’entre nous considéreront avec beaucoup de prudence, mais c’est une étape que nous franchirons tous ensemble avec un mur de défense croissant contre ce virus, un mur que chacun et chacun de nous peut aider à construire. Il est vital que chacun de nous joue son rôle pour se protéger et protéger les autres dans des jours meilleurs à venir. “