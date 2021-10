Suppression de la statue de Robert E. Lee maintenant exposée au Texas Resort

Une statue du général confédéré. Robert E. Lee que la ville de Dallas a été retirée d’un parc et vendue plus tard dans une vente aux enchères en ligne est maintenant exposée dans un complexe de golf de l’ouest du Texas.

La sculpture en bronze, qui a été retirée du parc de Dallas en septembre 2017, se trouve maintenant au Lajitas Golf Resort à Terlingua, au Texas, a rapporté le Houston Chronicle.

Le complexe de 27 000 acres, propriété privée du milliardaire de Dallas et magnat des pipelines Kelcy Warren et géré par Scott Beasley, le président de WSB Resorts and Clubs, basé à Dallas, a reçu la statue en don en 2019.

La sculpture de 1935 par Alexandre Phimister surveillant faisait partie de plusieurs monuments de Lee aux États-Unis qui ont été retirés de la vue du public au milieu des retombées de la violence raciale à Charlottesville, en Virginie, en 2017.

Une banderole est accrochée à la statue de Robert E Lee lors du rassemblement «Reclaim the Park» de Charlottesville, en Virginie, à Emancipation Park, à la mi-août. Un homme a été condamné pour cyberharcèlement et menace d’un militant local du BLM, provoquant la fin de sa course au conseil municipal de Charlottesville. (Photo par Eze Amos/.)

L’œuvre d’art, qui représente Lee et un autre soldat à cheval, a été conservée au Hensley Field de Dallas, l’ancienne base aéronavale, jusqu’à sa vente en 2019. Holmes Firm PC a fait l’offre la plus élevée pour la sculpture, selon des documents de le conseil municipal de Dallas.

Terlingua, qui se trouve dans le comté de Brewster, près du parc national de Big Bend et du Rio Grande, compte moins de 100 habitants et aucun enregistrement de résidents noirs, selon les données du récent recensement. Les Noirs ne représentent que 1,7% de la population du comté de Brewster, selon les données du recensement.

Beasley a déclaré au Chronicle que la statue n’avait d’autre intention que de préserver « une œuvre d’art fabuleuse ».

« Je dirais que sur les plus de 60 000 invités que nous accueillons chaque année, nous avons eu un ou deux commentaires négatifs », a-t-il déclaré.

Mais le militant de Black Lives Matter Houston Brandon Mack a déclaré qu’il était en désaccord avec les partisans de Lee qui soutiennent que la statue est simplement « une appréciation de l’art » et se demande si la même défense serait utilisée pour d’autres symboles offensants de l’histoire, ou si cela est réservé à l’iconographie glorifiant uniquement l’oppression des Noirs .

« Nous ne glorifions pas la croix gammée ; nous n’avons pas de monuments (d’) Adolf Hitler », a-t-il déclaré.

