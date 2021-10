Suppression du bruit à petit prix : les Huawei FreeBuds 4 à seulement 79 euros | La technologie

in

La vie avec la musique est toujours bien meilleure, et porter de bons écouteurs avec suppression active du bruit est le plus approprié si vous souhaitez écouter votre musique préférée sans être affecté par l’environnement qui vous entoure, idéal pour les transports en commun, lorsque vous vous absentez de chez vous. voyage ou pour tout moment de détente à la maison.

Quoi qu’il en soit, les vrais casques antibruit actifs ne sont généralement pas bon marché, en particulier ceux des grandes marques, mais de temps en temps, nous tombons sur un certain nombre d’offres et de réductions irremplaçables dont il vaut la peine de profiter avant l’arrivée de l’événement. Campagne de Noël où il sera beaucoup plus difficile de se procurer ce type de produit.

Et maintenant, vous pouvez obtenir les écouteurs Huawei FreeBuds 4 pour seulement 79 euros dans la boutique officielle de la marque en Espagne, dans un produit que vous recevrez chez vous dans les prochains jours avec une garantie totale et avec cette grande remise.

Les Huawei Freebuds 4 sont les nouveaux écouteurs à oreille ouverte avec suppression active du bruit de 25 dB qui ont un design très confortable et une batterie totale de 22 heures grâce aux différentes charges de la box. Les pilotes font 14,3 millimètres et nous avons une application pour iPhone et Android.

Pour garder le casque Huawei FreeBuds 4 à 79 euros vous devez profiter du bon de réduction A20FB4SANS FIL qu’est-ce qui t’abaissera 20 euros supplémentaires l’offre actuelle, restant dans une économie vraiment frappante par rapport au prix que ces écouteurs ont habituellement sur le marché.

Ces Huawei FreeBuds 4 avec câble blanc recharge de l’offre à 79 euros venir avec la suppression active du bruit 2.0 et la vérité est qu’ils s’adaptent très bien à nos oreilles.

Ils incluent évidemment les éléments pertinents commandes gestuelles intuitives qu’ils vous offriront le meilleur moyen d’écouter de la musique ou de répondre aux appels, car comme vous le savez bien, ces types d’écouteurs nous sont également utiles pour pouvoir parler avec tous nos amis et notre famille avec un son spectaculaire.

Donc, si vous souhaitez apporter la dernière technologie dans vos oreilles pour la musique ou les appels, c’est l’offre que vous recherchiez.

